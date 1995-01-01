Светофильтры ND-PL комбинируют эффекты поляризационных и нейтрально-серых фильтров: они помогают избавиться от бликов, повысить контрастность и цветовую насыщенность изображения, а также позволяют использовать более длительные выдержки для сглаживания движения в кадре. Используются как в фотографии, так и в съемке видео. Фильтры изготавливаются из минерального оптического стекла производства Schott AG (Германия), оправа – из легкого алюминиевого сплава. Все фильтры также обладают твердым многослойным просветляющим покрытием, которое обеспечивает максимальную светопропускаемость, исключая переотражения и ореолы от источников яркого света. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса квадрокоптера.

Степень затемняющего эффекта ND-PL светофильтров:

ND8 – 3 ступени

ND16 – 4 ступени

ND32 – 5 ступеней

ND64 – 6 ступеней

Совместимость: для DJI Mavic 3 и Mavic 3 Cine.