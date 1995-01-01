Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Светофильтр PGYTECH VND 6-9 Stops Professional для DJI Mavic 3 Classic

  • VND 6-9 Stops Professional для DJI Mavic 3 Classic
  • VND 6-9 Stops Professional для DJI Mavic 3 Classic
  • VND 6-9 Stops Professional для DJI Mavic 3 Classic
  • VND 6-9 Stops Professional для DJI Mavic 3 Classic
  • VND 6-9 Stops Professional для DJI Mavic 3 Classic
  • VND 6-9 Stops Professional для DJI Mavic 3 Classic
  • VND 6-9 Stops Professional для DJI Mavic 3 Classic
Код товара:УТ-00066025
Артикул:P-39A-013

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Нейтрально-серый фильтр переменной плотности позволяет увеличить выдержку, чтобы сгладить движение в кадре. Применяется как в фото-, так и в видеосъемке. Плотность: 6 - 9 ступеней экспозиции. Фильтр изготовлен из минерального оптического стекла производства Asahi Glass Co. (Япония), оправа – из легкого алюминиевого сплава. Все фильтры также обладают твердым многослойным просветляющим покрытием, которое обеспечивает максимальную светопропускаемость, исключая переотражения и ореолы от источников яркого света. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Оправа вращается для регулировки степени эффекта. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса квадрокоптера.

  • Совместимость: только для DJI Mavic 3 Classic
  • Размеры: 39.2 х 5.9 мм
  • Размеры упаковки: 10 х 9.5 х 3 см
  • Вес нетто: 8.6 г
  • Вес брутто: 98 г