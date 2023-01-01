Светофильтр PGYTECH VND 2-5 Stops Professional для DJI Mavic 3 Classic
Код товара : УТ-00066024
Артикул : P-39A-012
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Описание
Нейтрально-серый фильтр переменной плотности позволяет увеличить выдержку, чтобы сгладить движение в кадре. Применяется как в фото-, так и в видеосъемке. Плотность: 2 - 5 ступеней экспозиции. Фильтр изготовлен из минерального оптического стекла производства Asahi Glass Co. (Япония), оправа – из легкого алюминиевого сплава. Все фильтры также обладают твердым многослойным просветляющим покрытием, которое обеспечивает максимальную светопропускаемость, исключая переотражения и ореолы от источников яркого света. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Оправа вращается для регулировки степени эффекта. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса квадрокоптера.
- Совместимость: только для DJI Mavic 3 Classic
- Размеры: 39.2 х 5.9 мм
- Размеры упаковки: 10 х 9.5 х 3 см
- Вес нетто: 8.6 г
- Вес брутто: 98 г