Светофильтр PGYTECH CPL Professional для DJI Mavic 3 Classic
Код товара:УТ-00066023
Артикул:P-39A-011
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараСветофильтр
Описание
Циркулярный поляризационный фильтр поможет избавиться от бликов, повысить контрастность и цветовую насыщенность изображения. Фильтр изготовлен из минерального оптического стекла производства Asahi Glass Co. (Япония), оправа – из легкого алюминиевого сплава. Все фильтры также обладают твердым многослойным просветляющим покрытием, которое обеспечивает максимальную светопропускаемость, исключая переотражения и ореолы от источников яркого света. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Оправа вращается для регулировки степени эффекта. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса квадрокоптера.
- Совместимость: только для DJI Mavic 3 Classic
- Размеры: 37.2 х 4.9 мм
- Размеры упаковки: 10 х 9.5 х 3 см
- Вес нетто: 5.7 г
- Вес брутто: 95 г