Обновленная версия штатива Mantispod сохранила основную часть функционала первой модели при гораздо более доступной цене. Самое важное сохранилось: это шаровая головка с быстросъемной площадкой системы Arca Swiss и режим Mantis Mode для крепления на вертикальных поверхностях. Также сохранился башмак для аксессуаров, который позволяет разместить сбоку микрофон или небольшой светодиодный осветитель. Для удешевления производства основным материалом теперь является не магний, а стекловолокно, которое усилено нейлоном и алюминием. При этом максимальная нагрузка снизилась незначительно: с 2.5 до 2 кг.

Отдельно стоит остановиться на системе крепления камеры: это быстросъемная площадка оригинальной системы: камера с площадкой устанавливается на штатив одним движением сверху вниз, до щелчка. При этом квадратная форма площадки позволяет ставить камеру любой из 4 сторон. Площадка завинчивается в камеру с помощью монетки или шестигранного ключа (в комплекте), при этом специальная шайба предотвращает самопроизвольное вывинчивание площадки в процессе использования. Головка съемная, устанавливается на винт 1/4".

Mantis Mode («режим богомола») – режим, давший название всему штативу. Откиньте специальное крепление на одной из ног, чтобы Mantispod можно было закрепить на вертикальной поверхности: например, на заборе, перилах или автомобильном стекле. Штатив устанавливается на поверхности толщиной до 9 см. Обратите внимание, что съемка при движении автомобиля не допускается: камера может упасть.

Складной держатель для телефона больше не входит в базовый комплект, его можно приобрести отдельно. Также существует версия Mantispod 2.0 Remote Control Kit, в которую входит Bluetooth пульт дистанционного управления.

Mantispod 2.0 – достаточно компактный и удобный штатив, который удобно брать с собой. Он не займет много места в рюкзаке, позволив снимать фото и видео с различных ракурсов.