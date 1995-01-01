Компактный осветитель PGYTECH MagGlow совместим с телефонами Apple, начиная с iPhone 12 (исключения: iPhone 16e и iPhone SE 3), а с телефонами других производителей он может работать либо через чехлы с поддержкой MagSafe, либо с помощью магнитного кольца, которое идет в комплекте – просто приклейте его на чехол или на тыльную часть вашего смартфона. MagGlow излучает очень мягкий заполняющий свет, который создает привлекательные искорки в глазах и убирает с лица глубокие тени, не создавая при этом неестественного блеска кожи. Высокая точность цветопередачи (CRI 95) означает, что ваше лицо будет снято без каких-либо цветовых искажений.

Управление очень простое: одна кнопка включает свет и регулирует его яркость (15 / 50 / 100%), а вторая кнопка меняет цветовую температуру: теплый / дневной / холодный голубой свет (2500К / 5500К / 9000К соответственно). Лампа откидывается на 180° и даже немного дальше, чтобы ее можно было использовать не только с основной, но и с фронтальной камерой вашего телефона. Благодаря этому MagSafe также можно использовать в качестве настольной подставки для телефона. Прибор работает от встроенного аккумулятора, который обеспечивает около 30 минут свечения на максимальной яркости и заряжается через USB-C порт.

Эту компактную лампу можно носить в кармане или в женской сумочке, где она займет места не больше, чем пудреница или косметическое зеркальце. Важным моментом, на наш взгляд, является достаточно элегантный внешний вид – MagGlow не выглядит чужеродным даже на дорогих моделях. Он выпускается в двух цветах: дымчато-сером и классическом черном. Осветитель можно использовать для съемки селфи и коротких видео для соцсетей, фотографий с друзьями, фотографий блюд и других предметов. При съемке прибор можно снять с телефона и держать в руке, меняя положение, чтобы найти более интересный светотеневой рисунок. Он также с легкостью устанавливается на любые железные поверхности: дверцы холодильника, чугунные ограды и так далее.

Если вы любите много фотографировать на телефон, мы рекомендуем также приобрести магнитный держатель MagCam Phone Grip, который обеспечивает более комфортный захват в руке и может использоваться для установки телефона на штатив и в качестве кнопки для беспроводного спуска.

Характеристики

Тип света: светодиодный магнитный осветитель для телефона

Мощность: прибл. 2 Вт

Цветовая температура: 2500К / 5500К / 9000К

Индекс CRI: 95

Регулировка мощности: 15% / 50% / 100%

Дистанционное управление: нет

Работа от аккумулятора: встроенный литий-ионный аккумулятор 300 мАч, прибл. 30 минут работы на максимальной яркости

Работа от сети: не рекомендуется заряжать прибор во время работы

Система охлаждения: пассивная

Тип крепления: магнитное, MagSafe

Материалы корпуса: АБС пластик, поликарбонат

Вес: 37.6 г

Размеры: 97 х 85.5 х 16.5 мм

Дата анонса: февраль 2025 г

Комплектация: осветитель MagGlow, магнитное кольцо, документация

Страна производства: Китай