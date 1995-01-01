Магнитный осветитель PGYTECH MagGlow, для смартфонов, цвет Classic Black
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Характеристики
Описание
Компактный осветитель PGYTECH MagGlow совместим с телефонами Apple, начиная с iPhone 12 (исключения: iPhone 16e и iPhone SE 3), а с телефонами других производителей он может работать либо через чехлы с поддержкой MagSafe, либо с помощью магнитного кольца, которое идет в комплекте – просто приклейте его на чехол или на тыльную часть вашего смартфона. MagGlow излучает очень мягкий заполняющий свет, который создает привлекательные искорки в глазах и убирает с лица глубокие тени, не создавая при этом неестественного блеска кожи. Высокая точность цветопередачи (CRI 95) означает, что ваше лицо будет снято без каких-либо цветовых искажений.
Управление очень простое: одна кнопка включает свет и регулирует его яркость (15 / 50 / 100%), а вторая кнопка меняет цветовую температуру: теплый / дневной / холодный голубой свет (2500К / 5500К / 9000К соответственно). Лампа откидывается на 180° и даже немного дальше, чтобы ее можно было использовать не только с основной, но и с фронтальной камерой вашего телефона. Благодаря этому MagSafe также можно использовать в качестве настольной подставки для телефона. Прибор работает от встроенного аккумулятора, который обеспечивает около 30 минут свечения на максимальной яркости и заряжается через USB-C порт.
Эту компактную лампу можно носить в кармане или в женской сумочке, где она займет места не больше, чем пудреница или косметическое зеркальце. Важным моментом, на наш взгляд, является достаточно элегантный внешний вид – MagGlow не выглядит чужеродным даже на дорогих моделях. Он выпускается в двух цветах: дымчато-сером и классическом черном. Осветитель можно использовать для съемки селфи и коротких видео для соцсетей, фотографий с друзьями, фотографий блюд и других предметов. При съемке прибор можно снять с телефона и держать в руке, меняя положение, чтобы найти более интересный светотеневой рисунок. Он также с легкостью устанавливается на любые железные поверхности: дверцы холодильника, чугунные ограды и так далее.
Если вы любите много фотографировать на телефон, мы рекомендуем также приобрести магнитный держатель MagCam Phone Grip, который обеспечивает более комфортный захват в руке и может использоваться для установки телефона на штатив и в качестве кнопки для беспроводного спуска.
Характеристики
Материалы корпуса: АБС пластик, поликарбонат