Магнитная подставка для смартфона PGYTECH MagFlex Phone Photography Stand. MagFlex позволяет ставить телефон как вертикально, так и горизонтально, подставку также можно использовать в качестве мини-штатива или небольшой рукоятки для селфи. Мощный магнит надежно удерживает телефон, а угол наклона регулируется в пределах 45°. MagFlex поддерживает все телефоны Apple с MagSafe (iPhone от 12 и выше), а для телефонов без MagSafe в комплекте идет магнитное кольцо, которое вам нужно приклеить на тыльную часть телефона или на чехол.

Эластичный плетеный ремешок охватывает палец, чтобы вы случайно не выронили телефон, когда держите его одной рукой. Ремешок сменный: в комплекте идет еще один запасной, который можно установить, когда оригинальный ремешок потеряет вид вследствие долгого ношения.

Подставка выполнена с очень тонким профилем (толщина всего 6 мм) и скругленными краями – чтобы ни за что не цепляться, когда вы убираете телефон в карман. Общий вес меньше 50 г – вы едва заметите разницу.

PGYTECH MagFlex – это простой и элегантный способ носить ваш телефон, который также позволяет установить его на любой ровной поверхности для съемки коротких видео или фотографирования с длинной выдержкой.

Характеристики