Многофункциональный магнитный держатель PGYTECH MagCam Phone Grip – это одновременно рукоятка для удобного захвата телефона, настольная подставка, адаптер для установки на штатив, пульт дистанционного спуска и, наконец, беспроводной пауэрбанк емкостью 3000 мАч. Держатель работает с телефонами Apple с функцией MagSafe (от iPhone 12 и выше), а также с телефонами других производителей – в комплекте идет магнитное кольцо, которое можно приклеить на корпус или чехол телефона. Также поддерживаются телефоны в чехлах с магнитами.

Внимание: PGYTECH не рекомендует использовать MagCam Phone Grip с телефонами Samsung, Sony, vivo и Google (без объяснения причин).

MagCam Phone Grip состоит из 3 частей: во-первых, собственно магнитное крепление, которое можно постоянно носить на телефоне и использовать в качестве настольной подставки с выдвижной ножкой (поддерживается и вертикальный, и горизонтальный режим). Рукоятку можно носить отдельно и присоединять только тогда, когда вы хотите пофотографировать или снять видео, – она не занимает много места и легко помещается в любой карман, а присоединить ее можно буквально одним движением. Рукоятка значительно улучшает захват телефона в ладони и снижает эффект раскачки, дрожания рук: ваши видео будут выглядеть гораздо плавнее, а на фотографиях не будет смаза. Кроме того, к рукоятке можно привязать кистевой ремешок (в комплекте), чтобы точно не выронить телефон из рук во время динамичной съемки.

В основании рукоятки находится стандартное штативное гнездо, чтобы вы могли поставить телефон на штатив или прикрутить к нему простую селфи-палку. Внутри рукоятки располагается аккумулятор на 3000 мАч, который позволит подзарядить ваш телефон как проводным, так и беспроводным способом. Емкость не очень большая, но ее хватит на пару часов активного использования, чтобы вы смогли дотянуть до ближайшей доступной розетки.

Верхнюю часть рукоятки (с кнопками) можно снять и использовать как небольшой Bluetooth пульт дистанционного спуска. Его нужно 1 раз связать с телефоном вручную, после чего он сохранится в памяти и будет подключаться автоматически. Пульт работает на расстоянии до 10 метров. На нем расположены следующие кнопки:

Кнопка включения (ON / OFF)

Кнопка спуска (активирует автофокус при нажатии наполовину)

Рычажок зума (работает только в фоторежиме)

Передняя кнопка – переключает между тыльной и фронтальной камерами (у смартфонов на Android обладает дополнительным функционалом: быстрый запуск приложения Камера + переключение между фото и видео)

В целом PGYTECH MagCam Phone Grip – это очень удобный и продуманный аксессуар для вашего телефона. Если вы любите фотографировать и снимать видео на телефон, он обеспечит комфортный захват с эргономикой фотоаппарата, сделать хороший кадр станет гораздо проще. Благодаря мгновенному магнитному креплению и разборной конструкции MagCam Phone Grip не выглядит на телефоне громоздко. А еще вы можете поставить на него магнитную лампу подсветки MagGlow, которая обеспечит мягкое, заполняющее тени освещение, когда естественного света не хватает.

PGYTECH MagCam Phone Grip выпускается в 3 цветах: классическом черном, светло-сером и мятно-зеленом.

Характеристики