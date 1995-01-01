Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Чехол для объектива PGYTECH Lens Case L

  • Lens Case L
  • Lens Case L
  • Lens Case L
  • Lens Case L
  • Lens Case L
  • Lens Case L
  • Lens Case L
  • Lens Case L
  • Lens Case L
  • Lens Case L
  • Lens Case L
  • Lens Case L
  • Lens Case L
  • Lens Case L
  • Lens Case L
Код товара:УТ-00083179
Артикул:P-CB-253

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Чехол для объектива PGYTECH Lens Case обеспечивает надежную защиту для сменного объектива к вашей камере. 2 слоя вспененного полиэтилена (XPE) обеспечивают плотный защитный каркас, который амортизирует случайные удары, верхний слой выполнен из водостойкого прорезиненного полиэстера, внутренняя подкладка – из мягкого вельвета. Крышка чехла закрывается на магнитную пряжку, что можно сделать одной рукой. Чехол крепится на поясном ремне, также предусмотрена небольшая верхняя ручка и 2 петли для крепления плечевого ремня (не входит в комплект). Его также можно закрепить на стропы MOLLE на определенных моделях рюкзаков и фотосумок

PGYTECH Lens Case – оптимальный вариант для репортажных фотографов, съемки свадеб и других мероприятий, когда необходимо иметь под рукой 2-3 объектива, чтобы быстро переключаться между ними. Чехол выпускается в 2 размерах:

  • M – для стандартных зумов типа 24-70/2.8, 24-105/2.8 и для фиксов типа 85/1.4, 100/2.8
  • L – для длиннофокусных объективов типа 70-200/2.8

Характеристики

  • Размеры внешние: 25 х 15.6 х 15.2 см
  • Размеры внутренние: высота 21 см, диаметр 12 см
  • Материалы: экстерьер: 70% полиэстер, 30% полиуретан; наполнитель: XPE (вспененный полиэтилен), подкладка: 100% полиэстер
  • Вместимость: длиннофокусные объективы типа 70-200/2.8, 70-200/4, 70-300 и т.д.
  • Вес: 260 г
  • Размер упаковки: 28 х 16 х 15.5 см
  • Страна производства: Китай