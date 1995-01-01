Чехол для объектива PGYTECH Lens Case обеспечивает надежную защиту для сменного объектива к вашей камере. 2 слоя вспененного полиэтилена (XPE) обеспечивают плотный защитный каркас, который амортизирует случайные удары, верхний слой выполнен из водостойкого прорезиненного полиэстера, внутренняя подкладка – из мягкого вельвета. Крышка чехла закрывается на магнитную пряжку, что можно сделать одной рукой. Чехол крепится на поясном ремне, также предусмотрена небольшая верхняя ручка и 2 петли для крепления плечевого ремня (не входит в комплект). Его также можно закрепить на стропы MOLLE на определенных моделях рюкзаков и фотосумок

PGYTECH Lens Case – оптимальный вариант для репортажных фотографов, съемки свадеб и других мероприятий, когда необходимо иметь под рукой 2-3 объектива, чтобы быстро переключаться между ними. Чехол выпускается в 2 размерах:

M – для стандартных зумов типа 24-70/2.8, 24-105/2.8 и для фиксов типа 85/1.4, 100/2.8

L – для длиннофокусных объективов типа 70-200/2.8

Характеристики