Heat Resistant Photography Gloves – перчатки для фотографов, ассистентов по свету, гаферов и всех, работающих с горячим оборудованием. Термоизолирующий слой Y-WARM обеспечивает в 20 раз более эффективную изоляцию по сравнению с обычными защитными перчатками, использующими силиконовое покрытие. Безопасный температурный порог составляет 150° С. Перчатки защищают руки от ожогов, а накладки на ладонях из искусственной замши (микрофибра) обеспечивают надежный захват. Тыльная сторона перчаток выполнена из дышащей сетчатой ткани, поэтому перчатки можно комфортно носить в течение всей рабочей смены.

Внимание к деталям: наконечники больших и указательных пальцев оснащены специальными накладками, позволяющими работать с сенсорными (емкостными) экранами. Перчатки плотно застегиваются на запястье на липучку-велкро. Небольшие пряжки позволяют соединить пару перчаток и повесить ее на крючок. Язычок из нейлона позволяет быстро снять перчатки с руки.

Перчатки рекомендуется стирать в теплой воде (не более 40°) и сушить естественным образом (не использовать машинную сушку или утюги).

Основные материалы: микрофибра, полиэстер

Вес: 62 - 70 г, в зависимости от размера

Размер упаковки: 27 х 11 х 3 см

Размеры: