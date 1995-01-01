Клетка PGYTECH для GoPro HERO 12, 11, 10, 9, алюминий
Код товара : УТ-00072580
Артикул : P-46C-010
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Металлическая клетка для камер GoPro HERO 12, 11, 10 и 9 обеспечивает дополнительную противоударную защиту и возможность крепления дополнительных аксессуаров. В холодный башмак на верхней панели можно установить небольшой осветитель или внешний микрофон. Справа также предусмотрено гнездо 1/4", которое можно использовать для крепления второго аксессуара или для вертикальной установки камеры на штатив. Прорезь в области USB-C порта камеры дает возможность заряжать ее прямо в клетке или использовать микрофонный адаптер GoPro во время съемки (для этого необходимо предварительно снять с камеры дверцу батарейного отсека, при этом батарея будет удерживаться в своем отсеке специальным съемным блокиратором).
Правая дверца клетки позволяет заменять батареи и карты памяти, не вынимая камеру из клетки (при этом дверца самой GoPro может быть как снята, так и оставлена на камере). На верхней панели также выточено отверстие для GPS датчика камеры. Благодаря использованию алюминиевого сплава данная клетка обладает высокой прочностью и с легкостью пройдет даже самые экстремальные испытания.
- Размеры: 81 х 60 х 34.4 мм
- Вес: 70 г