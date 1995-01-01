PGYTECH Extension Pole Tripod – телескопический штатив и селфи-палка 2 в 1. Длина в сложенном виде составляет всего 17 см, а в максимально выдвинутом положении: 46 см Он оснащен встроенной шаровой головкой, которая позволяет свободно регулировать положение камеры, включая съемку в вертикальном режиме. Ножки штатива прорезинены, что улучшает захват и сцепление с поверхностью, а встроенные магниты удерживают их вместе, формируя одну скругленную рукоятку.

Сбоку располагается холодный башмак для аксессуаров, в который можно установить небольшой осветитель или внешний микрофон. По материалам штатив частично выполнен из алюминия, частично из термопластика и пластика, усиленного стекловолокном. В целом, это очень компактный аксессуар для селфи и вечерней / ночной съемки с длительной выдержкой, который подходит для большинства камер начального уровня.

Вес нетто: 143 г.