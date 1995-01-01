Крышка PGYTECH Protector для пульта DJI RC (Smart Remote)

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Код товара: УТ-00066041 Артикул: P-30A-060 Код товара: УТ-00066041 Артикул: P-30A-060 Тип аксессуара Крышка для пульта Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип аксессуара Крышка для пульта Описание Крышка из мягкого пластика (термополиуретана) для пульта дистанционного управления DJI RC (Smart Remote). Защищает дисплей пульта от царапин, стики управления от поломок, также предотвращает случайные нажатия кнопок. Удобный аксессуар для бережного хранения и быстрого приведения в готовность вашего квадрокоптера. Размеры: 173.5 х 128 х 51.4 мм

Вес: 100 г Видео Наш обзор

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