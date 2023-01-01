Крышка PGYTECH Protector для пульта DJI RC (Smart Remote)
Код товара : УТ-00066041
Артикул : P-30A-060
1 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Крышка из мягкого пластика (термополиуретана) для пульта дистанционного управления DJI RC (Smart Remote). Защищает дисплей пульта от царапин, стики управления от поломок, также предотвращает случайные нажатия кнопок. Удобный аксессуар для бережного хранения и быстрого приведения в готовность вашего квадрокоптера.
- Размеры: 173.5 х 128 х 51.4 мм
- Вес: 100 г