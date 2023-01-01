Крышка из мягкого пластика (термополиуретана) для пульта дистанционного управления DJI RC (Smart Remote). Защищает дисплей пульта от царапин, стики управления от поломок, также предотвращает случайные нажатия кнопок. Удобный аксессуар для бережного хранения и быстрого приведения в готовность вашего квадрокоптера.