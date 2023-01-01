Описание

Ультрафиолетовый фильтр отсекает излучение ближнего УФ спектра, которое может вызывать появление голубоватой дымки. Она наиболее заметна на отдаленных объектах при съемке в ясный день, особенно в горных регионах и на море. В остальных случаях он работает как защитный, не оказывая никакого влияния на цветопередачу. Фильтры PGYTECH изготавливаются из минерального оптического стекла производства Asahi Glass Co. (Япония), оправа – из легкого алюминиевого сплава. Все фильтры также обладают твердым многослойным просветляющим покрытием, которое обеспечивает максимальную светопропускаемость, исключая переотражения и ореолы от источников яркого света. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса квадрокоптера.

Совместимость: только для DJI Mini 3. Не подходит для DJI Mini 3 Pro.