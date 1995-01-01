PGYTECH CreateMate Memory Card Case – это кейс-органайзер для карт памяти форматов SD, microSD, CFexpress Type A и Type B, а также для телефонных сим-карт формата Nano SIM. Казалось бы, еще один кейс для карт, ничего интересного, но дизайнеры PGYTECH придумали сделать конструкцию модульной – вы сами выбираете, ячейки под какие карты вам поставить. Всего в комплекте идет 3 модуля для CFexpress Type A (на 6 карт), 6 модулей CFexpress Type B / XQD (6 карт), 6 модулей на 1 SD + 2 microSD карты, 2 дополнительных модуля microSD (по 2 карты в каждом) и 1 модуль для пары Nano SIM.

Кейс выполнен в прочном металлическом корпусе (сплав алюминия и цинка), внешняя оболочка – толстый противоударный силиконовый чехол (снимается при желании), внутренняя оснастка из пластика. Защита от пыли и влаги соответствует стандарту IP54: частичная пылезащита + защита от капель и брызг, летящих с любого направления. Фактически это означает, что кейс можно носить под дождем любой интенсивности, а проникновение пыли внутрь минимально (только самые мелкие частицы).

В качестве бонуса внутри кейса располагается металлический эжектор, который также можно использовать вместо монетки для установки штативных площадок. Металлический карабин дает возможность закрепить кейс на сумке, рюкзаке, ремне – практически где угодно.

Кто снимает много, прекрасно знает проблемы с карточками памяти (особенно SD формата): они теряются, они ломаются. Особенно когда вы используете несколько камер: включая экшен-камеры, камеры 360°, камеры с подвесом типа DJI Pocket, квадрокоптеры и так далее – со всем этим зоопарком проблемы начинают расти все выше, а нет ничего досаднее, чем потерять отснятый материал. С кейсом от PGYTECH вы сможете организовать все свои носители удобным и безопасным образом. Да, в отличие от других устройств серии CreateMate, здесь нет встроенного карт-ридера, но зато кейс получился дешевле, а модульная конструкция – замечательная идея, на наш взгляд.