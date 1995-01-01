Серия устройств PGYTECH CreateMate появилась в 2023 году. Идея была оригинальной: совместить в одном аксессуаре чехол-органайзер для карт памяти и карт-ридер. Кто снимает много, прекрасно знает проблемы с карточками памяти, особенно SD формата: их легко потерять и легко сломать, в них легко запутаться: где пустая, где с уже отснятым материалом. Если вы используете несколько камер, включая экшен-камеры, 360° камеры, камеры с подвесом типа DJI Pocket, квадрокоптеры, эти проблемы начинают идти по нарастающей. Поэтому достаточно давно были придуманы органайзеры, но в PGYTECH подумали: зачем делать просто органайзер, когда можно сделать кое-что получше?

CreateMate Mini – новинка 2026 года для тех, кому не нужно носить с собой слишком много. Устройство вмещает 2 карты памяти SD и 4 microSD формата: 4 карточки располагаются в ячейках и еще 2 в гнездах карт-ридера. Рядом с каждой ячейкой есть ползунок, позволяющий пометить чистые и заполненные карты. В походном положении все это закрывается крышкой: никакой пыли и грязи.

Еще одна интересная идея: использовать встроенный USB кабель в качестве карабина. Да, USB-C коннектор фиксируется внутри корпуса специальным замком, поэтому кабель формирует своего рода петельку, благодаря чему CreateMate Mini можно вешать снаружи на рюкзаки, сумки и другие крепления. Конечно, кабель усилен плотной оплеткой, чтобы избежать повреждений при таком использовании.

Карт-ридер поддерживает стандарт USB 3.1, что обеспечивает скорость передачи данных до 312 Мбайт в секунду (теоретический предел считывания SD UHS-II стандарта). Оба слота, SD и Micro SD, могут использоваться одновременно, также поддерживается горячая замена: устройство не требуется отключать и подключать обратно с каждой новой карточкой памяти. Поддержка OTG соединения позволяет работать со смартфонами и планшетами.

В целом, CreateMate Mini кажется нам еще одним успешным продолжателем серии CreateMate. Суперкомпактный, быстрый, многофункциональный – отличный выбор для фотографов, операторов, блогеров и других создателей контента.

Характеристики