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Карт-ридер и чехол PGYTECH CreateMate Mini, SD UHS II / microSD, Classic Black

  • CreateMate Mini, SD UHS II / microSD, Classic Black
  • CreateMate Mini, SD UHS II / microSD, Classic Black
  • CreateMate Mini, SD UHS II / microSD, Classic Black
  • CreateMate Mini, SD UHS II / microSD, Classic Black
  • CreateMate Mini, SD UHS II / microSD, Classic Black
  • CreateMate Mini, SD UHS II / microSD, Classic Black
  • CreateMate Mini, SD UHS II / microSD, Classic Black
  • CreateMate Mini, SD UHS II / microSD, Classic Black
  • CreateMate Mini, SD UHS II / microSD, Classic Black
  • CreateMate Mini, SD UHS II / microSD, Classic Black
  • CreateMate Mini, SD UHS II / microSD, Classic Black
Код товара:УТ-00090813
Артикул:P-GM-393

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Серия устройств PGYTECH CreateMate появилась в 2023 году. Идея была оригинальной: совместить в одном аксессуаре чехол-органайзер для карт памяти и карт-ридер. Кто снимает много, прекрасно знает проблемы с карточками памяти, особенно SD формата: их легко потерять и легко сломать, в них легко запутаться: где пустая, где с уже отснятым материалом. Если вы используете несколько камер, включая экшен-камеры, 360° камеры, камеры с подвесом типа DJI Pocket, квадрокоптеры, эти проблемы начинают идти по нарастающей. Поэтому достаточно давно были придуманы органайзеры, но в PGYTECH подумали: зачем делать просто органайзер, когда можно сделать кое-что получше?

CreateMate Mini – новинка 2026 года для тех, кому не нужно носить с собой слишком много. Устройство вмещает 2 карты памяти SD и 4 microSD формата: 4 карточки располагаются в ячейках и еще 2 в гнездах карт-ридера. Рядом с каждой ячейкой есть ползунок, позволяющий пометить чистые и заполненные карты. В походном положении все это закрывается крышкой: никакой пыли и грязи.

Еще одна интересная идея: использовать встроенный USB кабель в качестве карабина. Да, USB-C коннектор фиксируется внутри корпуса специальным замком, поэтому кабель формирует своего рода петельку, благодаря чему CreateMate Mini можно вешать снаружи на рюкзаки, сумки и другие крепления. Конечно, кабель усилен плотной оплеткой, чтобы избежать повреждений при таком использовании.

Карт-ридер поддерживает стандарт USB 3.1, что обеспечивает скорость передачи данных до 312 Мбайт в секунду (теоретический предел считывания SD UHS-II стандарта). Оба слота, SD и Micro SD, могут использоваться одновременно, также поддерживается горячая замена: устройство не требуется отключать и подключать обратно с каждой новой карточкой памяти. Поддержка OTG соединения позволяет работать со смартфонами и планшетами.

В целом, CreateMate Mini кажется нам еще одним успешным продолжателем серии CreateMate. Суперкомпактный, быстрый, многофункциональный – отличный выбор для фотографов, операторов, блогеров и других создателей контента.

Характеристики

  • Интерфейс: USB 3.1 (до 312 МБ/с)
  • Совместимые карты памяти:
    • SD, SDHC, SDXC UHS I / II
    • micro SD, microSDHC, microSDXC
  • Вместимость: 2 SD + 4 microSD карты
  • Совместимость с ОС:
    • Windows 7 и более поздние
    • macOS 10 и более поздние
    • Linux
    • Android, iOS (iPhone 15 и более поздние), iPad OS
  • Размеры: 63 х 60 х 19 мм (без учета кабеля), 97 х 77 х 19 мм (с кабелем)
  • Вес: 50 г
  • Материалы: поликарбонат + АБС пластик, термополиуретан