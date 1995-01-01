Набор из 3 чехлов PGYTECH Clothes Storage Set позволяет компактно и аккуратно разместить одежду в вашем багаже, когда вы отправляетесь в путешествие. Маленький чехол – для нижнего белья и носков, средний – для блузок, рубашек, футболок, большой – для брюк, пиджаков, курток. Двухцветный окрас обозначает два отделения, которые разделены перегородкой: белая часть для чистых вещей, серая – для вещей, которым пора в стирку. Компрессионная молния позволяет дополнительно сжать большой и средний чехлы, чтобы они занимали меньше места в рюкзаке или сумке, также предусмотрены ручки, за которые их можно носить.

Материалы: 100% полиэстер

Размеры: L: 28.5 х 28.5 х 12.5 см (5 см в сжатом виде) M: 28.5 х 16.5 х 12.5 см (5 см в сжатом виде) S: 28 х 22 см

Вес: L: 125 г M: 91 г S: 24 г

Размеры упаковки: 18.5 х 10 х 7 см

Вес брутто: 287 г