Набор сумок PGYTECH Clothes Storage Set, для одежды
Код товара:УТ-00079099
Артикул:P-CB-098
Товар не найден
Характеристики
Вместимость отсека для камерыДля аксессуаров
ЦветБелый
Описание
Набор из 3 чехлов PGYTECH Clothes Storage Set позволяет компактно и аккуратно разместить одежду в вашем багаже, когда вы отправляетесь в путешествие. Маленький чехол – для нижнего белья и носков, средний – для блузок, рубашек, футболок, большой – для брюк, пиджаков, курток. Двухцветный окрас обозначает два отделения, которые разделены перегородкой: белая часть для чистых вещей, серая – для вещей, которым пора в стирку. Компрессионная молния позволяет дополнительно сжать большой и средний чехлы, чтобы они занимали меньше места в рюкзаке или сумке, также предусмотрены ручки, за которые их можно носить.
- Материалы: 100% полиэстер
- Размеры:
- L: 28.5 х 28.5 х 12.5 см (5 см в сжатом виде)
- M: 28.5 х 16.5 х 12.5 см (5 см в сжатом виде)
- S: 28 х 22 см
- Вес:
- L: 125 г
- M: 91 г
- S: 24 г
- Размеры упаковки: 18.5 х 10 х 7 см
- Вес брутто: 287 г