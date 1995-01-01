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Набор сумок PGYTECH Clothes Storage Set, для одежды

  • Clothes Storage Set, для одежды
  • Clothes Storage Set, для одежды
  • Clothes Storage Set, для одежды
  • Clothes Storage Set, для одежды
  • Clothes Storage Set, для одежды
  • Clothes Storage Set, для одежды
  • Clothes Storage Set, для одежды
  • Clothes Storage Set, для одежды
  • Clothes Storage Set, для одежды
  • Clothes Storage Set, для одежды
  • Clothes Storage Set, для одежды
  • Clothes Storage Set, для одежды
  • Clothes Storage Set, для одежды
  • Clothes Storage Set, для одежды
  • Clothes Storage Set, для одежды
  • Clothes Storage Set, для одежды
  • Clothes Storage Set, для одежды
Код товара:УТ-00079099
Артикул:P-CB-098

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Набор из 3 чехлов PGYTECH Clothes Storage Set позволяет компактно и аккуратно разместить одежду в вашем багаже, когда вы отправляетесь в путешествие. Маленький чехол – для нижнего белья и носков, средний – для блузок, рубашек, футболок, большой – для брюк, пиджаков, курток. Двухцветный окрас обозначает два отделения, которые разделены перегородкой: белая часть для чистых вещей, серая – для вещей, которым пора в стирку. Компрессионная молния позволяет дополнительно сжать большой и средний чехлы, чтобы они занимали меньше места в рюкзаке или сумке, также предусмотрены ручки, за которые их можно носить.

  • Материалы: 100% полиэстер
  • Размеры:
    • L: 28.5 х 28.5 х 12.5 см (5 см в сжатом виде)
    • M: 28.5 х 16.5 х 12.5 см (5 см в сжатом виде)
    • S: 28 х 22 см
  • Вес:
    • L: 125 г
    • M: 91 г
    • S: 24 г
  • Размеры упаковки: 18.5 х 10 х 7 см
  • Вес брутто: 287 г