Карт-ридер и чехол PGYTECH CFexpress CreateMate, для CFE-A / SD, зеленый
Товар не найден
Характеристики
Описание
PGYTECH CreateMate – это одновременно чехлы для хранения карт памяти и устройства для их чтения. Прочный противоударный и влагозащищенный кейс со встроенным карт-ридером и кабелем USB Type C. Поддержке USB 3.2 устройство поддерживает передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с: фактически, скорость ограничивается только возможностями самой карты памяти. Кейс вмещает 3 карты CFexpress Type A, 3 карты SD, 4 карты microSD, адаптер для microSD карт, 2 карты Nano SIM и булавку-эжектор, которую также можно использовать вместе монетки для прикручивания штативных площадок.
Корпус устройства выполнен из алюминия, по размерам он удобно ложится в руку. Для дополнительной защиты используется съемная оболочка из толстого слоя силикона с металлическим карабином, который можно пристегнуть к рюкзаку или сумке. Класс защиты IP54: устройство защищено от пыли и брызг (капель), падающих под любым углом, однако не защищено от струй воды и погружения в воду. Силиконовую часть можно полностью снять, тогда вместо брутального кейса в стиле «милитари» у вас будет тонкий алюминиевый футляр серебристого цвета.
CreateMate CFexpress поддерживает карты памяти SD и micro SD UHS-II – максимальная теоретическая скорость считывания составляет 312 МБ/с. Для карт CFexpress Type A максимальная скорость передачи данных составляет 1000 МБ/с.
- Подключение: USB 3.2 Type C
- Размеры: 130 х 75 х 27 мм
- Вес: 198 г
- Основные материалы: алюминиевый сплав, АБС пластик, силикон
- Поддерживаемые карты памяти:
- CFexpress Type A
- SD UHS I / II
- microSD UHS I / II (через адаптер, в комплекте)
Комплектация
- Карт-ридер CreateMate CFexpress
- Силиконовый чехол
- Адаптер для карт microSD
- Булавка-эжектор
- Карабин
- Документация
Поддерживаемые операционные системы:
- Windows от 7 и выше
- Mac OS от 10.6 и выше
- Linux
- Android
- iPad OS
Для повышения совместимости с различными устройствами у карт-ридера имеется вход питания USB-C: если подключенное устройство по какой-либо причине не в состоянии дать карт-ридеру достаточно питания, вы можете подключить через этот порт сетевой адаптер или универсальный USB аккумулятор с током 5В 2А для нормальной работы устройства. Сквозная зарядка не поддерживается.
Обратите внимание: адаптера для порта USB Type A в комплекте нет.