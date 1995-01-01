Чехол PGYTECH Carrying Case Mini для экшн-камеры и аксессуаров
Код товара:УТ-00066045
Артикул:P-18C-021
Товар не найден
Характеристики
Вес231 г
Размеры внешние192 х 140 х 62 мм
Вместимостьэкшен-камера + аксессуары
ЦветЧерный
Чехол дляЭкшен-камер
МатериалEVA пена, нейлон
Описание
Чехол-ракушка из формованной EVA пены подходит для экшен-камер или камер со встроенным подвесом (DJI Osmo Pocket). В нем также можно расположить небольшой светодиодный осветитель, микрофон, запасные батарейки и другие важные мелочи. Внутреннее пространство организовывается с помощью 1 длинного и 2 коротких разделителей на липучках, которые позволяют персонализировать ячейки под ваш набор оборудования. Чехол обеспечивает отличную защиту от ударов и сдавливания, а также от пыли и влаги: материал не пропускает воду, молнии также оснащены защитой от брызг / капель дождя.
- Основные материалы: EVA пена, нейлон
- Размеры: 19.2 х 14 х 6.2 см
- Вес: 231 г