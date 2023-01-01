Чехол PGYTECH Carrying Case Mini для экшн-камеры и аксессуаров
Код товара : УТ-00066045
Артикул : P-18C-021
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Чехол-ракушка из формованной EVA пены подходит для экшен-камер или камер со встроенным подвесом (DJI Osmo Pocket). В нем также можно расположить небольшой светодиодный осветитель, микрофон, запасные батарейки и другие важные мелочи. Внутреннее пространство организовывается с помощью 2 длинных и 4 коротких разделителей на липучках, которые позволяют персонализировать ячейки под ваш набор оборудования. Чехол обеспечивает отличную защиту от ударов и сдавливания, а также от пыли и влаги: материал не пропускает воду, молнии также оснащены защитой от брызг / капель дождя.
Размеры: 19.2 х 14 х 6.2 см.