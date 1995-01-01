Описание

Крепление PGYTECH CapLock Neck Mount Combo позволяет закрепить камеру или телефон в верхней части груди, что обеспечивает отличный «вид от первого лица» с эффектом погружения (POV). Нашейная часть крепления выполнена из мягкого силикона, который не скользит и не травмирует шею. Сердечник из стали и алюминия обеспечивает высокую прочность и устойчивость к разрывам. Быстросъемное крепление CapLock может устанавливаться любой стороной, позволяя поставить камеру как вертикально, так и горизонтально. При съемке в активном движении крепление можно дополнительно стабилизировать на теле с помощью эластичных ремешков, которые проходят под мышками.

Крепление CapLock также совместимо с рядом других держателей PGYTECH, включая магнитные площадки, присоски, зажимы, рукоятки и моноподы. Поэтому вы можете быстро снять камеру и поставить ее на другое крепление для смены ракурса.

В комплект входит крепление для камер типа GoPro (с гребешком), адаптер со штативным винтом 1/4" и зажим для телефона. При этом телефонный держатель имеет холодный башмак, в который вы можете установить дополнительный аксессуар: например, небольшую лампу подсветки. Телефонный держатель устанавливается на винт 1/4", поэтому его также можно использовать с широким диапазоном штативов, моноподов и других креплений.

PGYTECH CapLock Neck Mount Combo подходит для самого широкого диапазона активностей: от туризма и тревел-блогинга до горных лыж и водных видов спорта.