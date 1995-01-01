Нашейное крепление PGYTECH CapLock Neck Mount Combo для экшн-камеры или смартфона
Код товара : УТ-00072568
Артикул : P-GM-176
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Крепление PGYTECH CapLock Neck Mount Combo позволяет закрепить камеру или телефон в верхней части груди, что обеспечивает отличный «вид от первого лица» с эффектом погружения (POV). Нашейная часть крепления выполнена из мягкого силикона, который не скользит и не травмирует шею. Сердечник из стали и алюминия обеспечивает высокую прочность и устойчивость к разрывам. Быстросъемное крепление CapLock может устанавливаться любой стороной, позволяя поставить камеру как вертикально, так и горизонтально. При съемке в активном движении крепление можно дополнительно стабилизировать на теле с помощью эластичных ремешков, которые проходят под мышками.
Крепление CapLock также совместимо с рядом других держателей PGYTECH, включая магнитные площадки, присоски, зажимы, рукоятки и моноподы. Поэтому вы можете быстро снять камеру и поставить ее на другое крепление для смены ракурса.
В комплект входит крепление для камер типа GoPro (с гребешком), адаптер со штативным винтом 1/4" и зажим для телефона. При этом телефонный держатель имеет холодный башмак, в который вы можете установить дополнительный аксессуар: например, небольшую лампу подсветки. Телефонный держатель устанавливается на винт 1/4", поэтому его также можно использовать с широким диапазоном штативов, моноподов и других креплений.
PGYTECH CapLock Neck Mount Combo подходит для самого широкого диапазона активностей: от туризма и тревел-блогинга до горных лыж и водных видов спорта.
- Материалы: силикон, нержавеющая сталь, алюминий, поликарбонат, термопластик
- Размеры: 58.5 х 1 х 1.5 см (без телефонного адаптера)
- Вес: 172 г (без телефонного адаптера)