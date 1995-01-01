MantisPod Power – это новая модель серии MantisPod. Это многофункциональные устройства, которые могут использоваться и как рукоятка для съемки видео с рук, и как настольный штатив. Свое название «богомол» серия получила за специальную конструкцию ножки, позволяющей устанавливать монопод на такие вертикальные поверхности как ограды, автомобильные стекла, компьютерные мониторы и так далее. MantisPod Power оснащен встроенным литиевым аккумулятором емкостью 5000 мАч и кабелем USB-C, что позволяет подзаряжать экшен-камеры и смартфоны* прямо во время использования.

* зажим для телефона не входит в комплект.

Еще одно интересное нововведение: пульт дистанционного управления, который позволяет делать фотографии и запускать запись видео на расстоянии до 10 метров. MantisPod Power выпускается в 2 версиях – с пультом для камер GoPro и с пультом для камер Insta360. Оба варианта также совместимы со смартфонами на базе Android, iOS и Harmony OS. Сопряжение по Bluetooth экономит энергию: пульт полностью заряжается за 1 час, чего хватает на 25 часов работы. Пульт также можно использовать внутри рукоятки.

В комплекте MantisPod Power идут 2 быстросъемные площадки: с гребешковым креплением для экшн-камер и со штативным винтом 1/4", который позволяет устанавливать компактные фотоаппараты, телефоны (через универсальные зажимы, продающиеся отдельно), а также фотовспышки, небольшие светодиодные осветители и другие аксессуары. Система крепления CapLock используется в целой серии держателей PGYTECH, которая включает магнитные крепления, вакуумные присоски, крепления на руль, нашейные крепления и так далее. Благодаря этой совместимости вы можете быстро, не тратя времени, переставлять камеру с одного крепления на другое.

Штатив оснащен несъемной шаровой головкой, которая позволяет вращать камеру на 360°, а также наклонять на угол до 90° – для съемки вертикальных видео. Вращение шара запирается небольшой рукояткой, расположенной сбоку.

Контроллер батареи BMS обеспечивает защиту от коротких замыканий, перегрева, перегрузки, превышения напряжения или силы тока – ваши устройства в полной безопасности.

Версия Insta360 Edition совместима с такими камерами как

Insta360 Ace Pro

Insta360 Go 3

Go 3 Insta360 X3

X3 Insta360 One RS (Twin 4K Edition)

One RS (Twin 4K Edition) Insta360 One RS 1" 360 Edition

One RS 1" 360 Edition Insta360 One X2

One X2 Insta360 One R

Характеристики

Головка: шаровая, несъемная

шаровая, несъемная Пузырьковый уровень: нет

нет Количество секций: 1

1 Быстросъемная площадка: быстросъемные площадки системы PGYTECH CapLock

быстросъемные площадки системы PGYTECH CapLock Максимальная нагрузка: 1 кг

1 кг Максимальная высота: 16 см

16 см Длина в сложенном положении: 20 см

20 см Материал: нейлон, усиленный стекловолокно

нейлон, усиленный стекловолокно Емкость аккумулятора: 5000 мАч

Выходной ток: USB-C, 5В 2А (10 Вт)

Входной ток: USB-C, 5В 2.4А (12 Вт)

Вес: 284 г

284 г Страна производства: Китай

Комплектация: