Рукоятка-штатив PGYTECH CapLock MantisPod Power GoPro Edition, с аккумулятором 5000 mAh
Товар не найден
Характеристики
Описание
MantisPod Power – это новая модель серии MantisPod. Это многофункциональные устройства, которые могут использоваться и как рукоятка для съемки видео с рук, и как настольный штатив. Свое название «богомол» серия получила за специальную конструкцию ножки, позволяющей устанавливать монопод на такие вертикальные поверхности как ограды, автомобильные стекла, компьютерные мониторы и так далее. MantisPod Power оснащен встроенным литиевым аккумулятором емкостью 5000 мАч и кабелем USB-C, что позволяет подзаряжать экшен-камеры и смартфоны* прямо во время использования.
* зажим для телефона не входит в комплект.
Еще одно интересное нововведение: пульт дистанционного управления, который позволяет делать фотографии и запускать запись видео на расстоянии до 10 метров. MantisPod Power выпускается в 2 версиях – с пультом для камер GoPro и с пультом для камер Insta360. Оба варианта также совместимы со смартфонами на базе Android, iOS и Harmony OS. Сопряжение по Bluetooth экономит энергию: пульт полностью заряжается за 1 час, чего хватает на 25 часов работы. Пульт также можно использовать внутри рукоятки.
В комплекте MantisPod Power идут 2 быстросъемные площадки: с гребешковым креплением стандарта GoPro и со штативным винтом 1/4", который позволяет устанавливать компактные фотоаппараты, телефоны (через универсальные зажимы, продающиеся отдельно), а также фотовспышки, небольшие светодиодные осветители и другие аксессуары. Система крепления CapLock используется в целой серии держателей PGYTECH, которая включает магнитные крепления, вакуумные присоски, крепления на руль, нашейные крепления и так далее. Благодаря этой совместимости вы можете быстро, не тратя времени, переставлять камеру с одного крепления на другое.
Штатив оснащен несъемной шаровой головкой, которая позволяет вращать камеру на 360°, а также наклонять на угол до 90° – для съемки вертикальных видео. Вращение шара запирается небольшой рукояткой, расположенной сбоку.
Контроллер батареи BMS обеспечивает защиту от коротких замыканий, перегрева, перегрузки, превышения напряжения или силы тока – ваши устройства в полной безопасности.
Версия GoPro Edition включает съемную дверцу батарейного отсека камеры, которая позволяет заряжать ее в закрытом положении (дверца совместима с камерами GoPro с 9 по 13). Дистанционное управления работает со всеми камерами GoPro HERO, начиная с модели HERO 5.
Характеристики
- Головка: шаровая, несъемная
- Пузырьковый уровень: нет
- Количество секций: 1
- Быстросъемная площадка: быстросъемные площадки системы PGYTECH CapLock
- Максимальная нагрузка: 1 кг
- Максимальная высота: 16 см
- Длина в сложенном положении: 20 см
- Материал: нейлон, усиленный стекловолокно
- Емкость аккумулятора: 5000 мАч
- Выходной ток: USB-C, 5В 2А (10 Вт)
- Входной ток: USB-C, 5В 2.4А (12 Вт)
- Вес: 284 г
- Страна производства: Китай
Комплектация:
- MantisPod Power
- Пульт дистанционного управления для смартфонов и камер GoPro
- Площадка CapLock с креплением GoPro
- Площадка CapLock с винтом 1/4"-20
- Съемная дверца для камер GoPro HERO 9-13
- Шестигранный ключ
- Ремешок на руку
- Документация