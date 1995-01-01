MantisPod Power – это новая модель серии MantisPod. Это многофункциональные устройства, которые могут использоваться и как рукоятка для съемки видео с рук, и как настольный штатив. Свое название «богомол» серия получила за специальную конструкцию ножки, позволяющей устанавливать монопод на такие вертикальные поверхности как ограды, автомобильные стекла, компьютерные мониторы и так далее. MantisPod Power оснащен встроенным литиевым аккумулятором емкостью 5000 мАч и кабелем USB-C, что позволяет подзаряжать экшен-камеры и смартфоны* прямо во время использования.

* зажим для телефона не входит в комплект.

Еще одно интересное нововведение: пульт дистанционного управления, который позволяет делать фотографии и запускать запись видео на расстоянии до 10 метров. MantisPod Power выпускается в 2 версиях – с пультом для камер GoPro и с пультом для камер Insta360. Оба варианта также совместимы со смартфонами на базе Android, iOS и Harmony OS. Сопряжение по Bluetooth экономит энергию: пульт полностью заряжается за 1 час, чего хватает на 25 часов работы. Пульт также можно использовать внутри рукоятки.

В комплекте MantisPod Power идут 2 быстросъемные площадки: с гребешковым креплением стандарта GoPro и со штативным винтом 1/4", который позволяет устанавливать компактные фотоаппараты, телефоны (через универсальные зажимы, продающиеся отдельно), а также фотовспышки, небольшие светодиодные осветители и другие аксессуары. Система крепления CapLock используется в целой серии держателей PGYTECH, которая включает магнитные крепления, вакуумные присоски, крепления на руль, нашейные крепления и так далее. Благодаря этой совместимости вы можете быстро, не тратя времени, переставлять камеру с одного крепления на другое.

Штатив оснащен несъемной шаровой головкой, которая позволяет вращать камеру на 360°, а также наклонять на угол до 90° – для съемки вертикальных видео. Вращение шара запирается небольшой рукояткой, расположенной сбоку.

Контроллер батареи BMS обеспечивает защиту от коротких замыканий, перегрева, перегрузки, превышения напряжения или силы тока – ваши устройства в полной безопасности.

Версия GoPro Edition включает съемную дверцу батарейного отсека камеры, которая позволяет заряжать ее в закрытом положении (дверца совместима с камерами GoPro с 9 по 13). Дистанционное управления работает со всеми камерами GoPro HERO, начиная с модели HERO 5.

Характеристики

Головка: шаровая, несъемная

шаровая, несъемная Пузырьковый уровень: нет

нет Количество секций: 1

1 Быстросъемная площадка: быстросъемные площадки системы PGYTECH CapLock

быстросъемные площадки системы PGYTECH CapLock Максимальная нагрузка: 1 кг

1 кг Максимальная высота: 16 см

16 см Длина в сложенном положении: 20 см

20 см Материал: нейлон, усиленный стекловолокно

нейлон, усиленный стекловолокно Емкость аккумулятора: 5000 мАч

Выходной ток: USB-C, 5В 2А (10 Вт)

Входной ток: USB-C, 5В 2.4А (12 Вт)

Вес: 284 г

284 г Страна производства: Китай

Комплектация: