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Магнитное крепление PGYTECH CapLock Action Camera Magnetic Mount для экшн-камеры

  • CapLock Action Camera Magnetic Mount для экшн-камеры
  • CapLock Action Camera Magnetic Mount для экшн-камеры
  • CapLock Action Camera Magnetic Mount для экшн-камеры
  • CapLock Action Camera Magnetic Mount для экшн-камеры
  • CapLock Action Camera Magnetic Mount для экшн-камеры
  • CapLock Action Camera Magnetic Mount для экшн-камеры
  • CapLock Action Camera Magnetic Mount для экшн-камеры
  • CapLock Action Camera Magnetic Mount для экшн-камеры
  • CapLock Action Camera Magnetic Mount для экшн-камеры
  • CapLock Action Camera Magnetic Mount для экшн-камеры
  • CapLock Action Camera Magnetic Mount для экшн-камеры
  • CapLock Action Camera Magnetic Mount для экшн-камеры
  • CapLock Action Camera Magnetic Mount для экшн-камеры
  • CapLock Action Camera Magnetic Mount для экшн-камеры
  • CapLock Action Camera Magnetic Mount для экшн-камеры
  • CapLock Action Camera Magnetic Mount для экшн-камеры
  • CapLock Action Camera Magnetic Mount для экшн-камеры
  • CapLock Action Camera Magnetic Mount для экшн-камеры
  • CapLock Action Camera Magnetic Mount для экшн-камеры
  • CapLock Action Camera Magnetic Mount для экшн-камеры
  • CapLock Action Camera Magnetic Mount для экшн-камеры
Код товара:УТ-00069328
Артикул:P-GM-220

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Магнитное крепление для экшен-камер, телефонов, небольших осветителей и других аксессуаров весом до 300 г. В комплекте само крепление со встроенным шарнирным кронштейном, вращающимся на 360°, адаптер со стандартным «гребешком» GoPro, адаптер с винтом 1/4", шестигранный ключ, инструкция. Тесты производителя показывают, что крепление остается на месте даже при сильных вибрациях поверхности.

Крепление работает с любыми ровными поверхностями из стали или чугуна (балки, колонны, корпусные панели и так далее). Быстросъемная конструкция с башмаком и замком-фиксатором позволяет устанавливать и снимать камеры буквально за пару секунд. Благодаря шарнирному кронштейну вы можете свободно настроить положение камеры.

Для установки телефона необходимо отдельно приобрести держатель-зажим (не входит в комплект).

  • Материалы: нейлон, усиленный стекловолокном, алюминиевый сплав, силикон
  • Размеры: длина 13.5 см, диаметр 6.4 см
  • Размеры упаковки: 154 х 99.5 х 46 мм
  • Вес нетто: 196 г