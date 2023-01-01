Магнитное крепление PGYTECH CapLock Action Camera Magnetic Mount для экшн-камеры
Код товара : УТ-00069328
Артикул : P-GM-220
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Магнитное крепление для экшен-камер, телефонов, небольших осветителей и других аксессуаров весом до 300 г. В комплекте само крепление со встроенным шарнирным кронштейном, вращающимся на 360°, адаптер со стандартным «гребешком» GoPro, адаптер с винтом 1/4", шестигранный ключ, инструкция. Тесты производителя показывают, что крепление остается на месте даже при сильных вибрациях поверхности.
Крепление работает с любыми ровными поверхностями из стали или чугуна (балки, колонны, корпусные панели и так далее). Быстросъемная конструкция с башмаком и замком-фиксатором позволяет устанавливать и снимать камеры буквально за пару секунд. Благодаря шарнирному кронштейну вы можете свободно настроить положение камеры.
Для установки телефона необходимо отдельно приобрести держатель-зажим (не входит в комплект).
- Материалы: нейлон, усиленный стекловолокном, алюминиевый сплав, силикон
- Размеры: длина 13.5 см, диаметр 6.4 см
- Размеры упаковки: 154 х 99.5 х 46 мм
- Вес нетто: 196 г