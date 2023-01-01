Описание

Магнитное крепление для экшен-камер, телефонов, небольших осветителей и других аксессуаров весом до 300 г. В комплекте само крепление со встроенным шарнирным кронштейном, вращающимся на 360°, адаптер со стандартным «гребешком» GoPro, адаптер с винтом 1/4", шестигранный ключ, инструкция. Тесты производителя показывают, что крепление остается на месте даже при сильных вибрациях поверхности.

Крепление работает с любыми ровными поверхностями из стали или чугуна (балки, колонны, корпусные панели и так далее). Быстросъемная конструкция с башмаком и замком-фиксатором позволяет устанавливать и снимать камеры буквально за пару секунд. Благодаря шарнирному кронштейну вы можете свободно настроить положение камеры.

Для установки телефона необходимо отдельно приобрести держатель-зажим (не входит в комплект).