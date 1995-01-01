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Крепление PGYTECH CapLock Action Camera Handlebar Mount, для экшн-камер, на руль

  • CapLock Action Camera Handlebar Mount, для экшн-камер, на руль
  • CapLock Action Camera Handlebar Mount, для экшн-камер, на руль
  • CapLock Action Camera Handlebar Mount, для экшн-камер, на руль
  • CapLock Action Camera Handlebar Mount, для экшн-камер, на руль
  • CapLock Action Camera Handlebar Mount, для экшн-камер, на руль
  • CapLock Action Camera Handlebar Mount, для экшн-камер, на руль
  • CapLock Action Camera Handlebar Mount, для экшн-камер, на руль
  • CapLock Action Camera Handlebar Mount, для экшн-камер, на руль
  • CapLock Action Camera Handlebar Mount, для экшн-камер, на руль
  • CapLock Action Camera Handlebar Mount, для экшн-камер, на руль
  • CapLock Action Camera Handlebar Mount, для экшн-камер, на руль
Код товара:УТ-00074671
Артикул:P-GM-222

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Крепление PGYTECH CapLock Action Camera Handlebar Mount предназначено для установки экшен-камер на руль велосипеда или мотоцикла, а также на другие трубки круглого сечения диаметром 8~16 и 22~35 мм. Благодаря шарнирному кронштейну положение камеры можно легко отрегулировать во всех плоскостях, а затем зафиксировать поворотом одного барашкового винта. Крепление подходит как для камер с гребешком типа GoPro, так и для камер со штативным гнездом 1/4" – в комплекте идут 2 адаптера.

Съемная площадка фирменной системы CapLock позволяет очень быстро устанавливать и снимать камеру, а для безопасности замок можно запереть поворотом флажка. Площадка также совместима со штативами Mantispod Z и другими держателями системы CapLock – вы можете быстро снять камеру с одного держателя и установить на другой.

  • Материалы: алюминиевый сплав, полиамид, силикон
  • Размеры: 195 х 60 х 35 мм
  • Вес: 180 г

Комплектация

  • Крепление CapLock Action Camera Handlebar Mount
  • Резиновая вставка для тонких рулей
  • Адаптер с гребешком GoPro
  • Адаптер с винтом 1/4"
  • Винт с накатанной головкой
  • Шестигранник