Крепление PGYTECH CapLock Action Camera Handlebar Mount предназначено для установки экшен-камер на руль велосипеда или мотоцикла, а также на другие трубки круглого сечения диаметром 8~16 и 22~35 мм. Благодаря шарнирному кронштейну положение камеры можно легко отрегулировать во всех плоскостях, а затем зафиксировать поворотом одного барашкового винта. Крепление подходит как для камер с гребешком типа GoPro, так и для камер со штативным гнездом 1/4" – в комплекте идут 2 адаптера.

Съемная площадка фирменной системы CapLock позволяет очень быстро устанавливать и снимать камеру, а для безопасности замок можно запереть поворотом флажка. Площадка также совместима со штативами Mantispod Z и другими держателями системы CapLock – вы можете быстро снять камеру с одного держателя и установить на другой.

Материалы: алюминиевый сплав, полиамид, силикон

Размеры: 195 х 60 х 35 мм

Вес: 180 г

Комплектация