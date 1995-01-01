PGYTECH Camera Top Loader – компактная сумка с верхней загрузкой для зеркальной или беззеркальной камеры с объективом до 70-200/2.8. Сумка может увеличиваться в длину: в нижней части расстегивается молния и дно опускается на дополнительные 7 см: теперь 70-200 поместится даже с установленной блендой.* Сумка выполнена из инновационного материала HyperGuard, это очень плотный нейлон Cordura, который дополнительно прорезинен для защиты от дождя – дождевик не требуется. Мягкая подкладка из EVA пены защищает камеру и объективы от случайных ударов во время ношения.

* Обратите внимание, расстегнутая нижняя часть хуже защищена от ударов, поэтому носить так камеру рекомендуется только непосредственно во время съемки. По окончанию съемки разверните бленду и застегните донную часть обратно.

Сумка предлагает несколько вариантов ношения:

на ремне через плечо,

на груди, пристегнув к лямкам рюкзака

на поясном ремне.

В комплекте с сумкой идет 1 небольшой разделитель на липучках, который позволяет расположить внутри дополнительный небольшой объектив или вспышку таким образом, чтобы техника не терлась друг об друга. На верхнем клапане сделан карман для небольших аксессуаров (аккумуляторы, карты памяти), еще 2 эластичных кармана открытого типа располагаются снаружи по бокам, в каждый из них помещается примерно пол-литровая бутылка воды. Снаружи сбоку также имеется прошивка стропой, что позволяет навесить на сумку дополнительный чехол для объектива или вспышки.

Сумка оснащается надежными и долговечными молниями YKK.

Характеристики