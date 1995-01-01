В 2026 году компания PGYTECH выпустила плечевые ремни Camera Strap Slim, сразу 3 серии: Trendy – текстильные (полиэстер) с геометрическим узором, Vintage – из натуральной кожи с подкладкой из микрофибры, классической монотонной окраски, и Outdoor – из толстой альпинистской веревки. Каждая серия представлена в трех оригинальных расцветках. Ремни серии Outdoor – это минимализм, надежность и практичность. Плетеная альпинистская веревка из 18 СВМПЭ нитей, создающих красивый узор.

Дизайн всех версий объединяет один подход: отличается только центральная часть ремня, охватывающая шею и плечи, а дальше к камере идут тонкие веревки, с помощью которых можно отрегулировать длину ремня под ваш рост. Ремни серии Slim оптимально подходят для пользователей высотой от 150 до 190 см. В целом двухсоставной дизайн напоминает популярные модели прошлых коллекций, а именно Shoulder Strap Air, но теперь ремешки стали еще легче – и визуально, и фактически, в граммах: самые тяжелые Trendy весят всего 50 г, остальные еще легче.

Но внешний вид бывает обманчив, эти тонкие ремешки выдерживают нагрузку до 30 кг – иными словами, они не порвутся, даже если кто-то попытается вырвать камеру силой. Все дело в СВМПЭ, сверхвысокомолекулярном полиэтилене, который составляет основу всех ремней новой коллекции. Этот легкий материал имеет колоссальную прочность на разрыв – больше, чем у стальных нитей (поэтому, в частности, он активно применяется в производстве бронежилетов, шлемов и других видов защиты).

Как и прежде, для крепления к камере используются «бусинки» (Beads) на тонких шнурках (1 мм в диаметре). Бусинки защелкиваются в оригинальные пряжки из стеклонаполненного нейлона, что позволяет быстро, буквально за пару секунд, снять ремень или надеть его обратно. Это особенно удобно, когда вы пользуетесь штативом, электронным стабилизатором или другими подобными креплениями – ремень на них будет только мешаться. Или если вы имеете в коллекции несколько камер: не обязательно покупать ремень для каждой, можно просто перестегивать.

В комплекте с каждым ремнем идет 2 пары бусинок, черные и оранжевые, а также металлические кольца для камер с узкими проушинами. Когда черный шнурок бусинки начнет перетираться, под ним проступит яркий желтый слой, сигнализирующий, что бусинку пора заменить. Обратите внимание, что PGYTECH Camera Strap Slim используют новый, более тонкий тип бусинок и двухслойные шнурки (без красного слоя). Бусинки типа Quick Connectors Air для них не подойдут.

Внимание к мелочам: к ремешку можно прицепить небольшую тканевую салфетку для объектива, которая спрятана в оранжевый силиконовый чехол (идет в комплекте). Также в специальную петельку можно привязать или пристегнуть небольшую игрушку, талисман.

Ремешки PGYTECH Camera Strap Slim тонкие, как и следует из названия: ширина Vintage – 18 мм, Trendy – 16 мм, Outdoor – веревка диаметром 8.5 мм. Они хорошо подходят для легких камер: компактов, беззеркалок с небольшими объективами, пленочных фотоаппаратов, моментальных камер типа Polaroid или Fujifilm Instax, туристических биноклей и так далее. Благодаря небольшой ширине ремня его также удобно носить на запястье, обмотав вокруг руки.

Характеристики