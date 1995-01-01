Camera Shoulder Strap Air Retro Style – новая, облегченная версия плечевого ремня от PGYTECH, которая отлично подойдет для компактных и беззеркальных камер. Ремень выполнен в классическом стиле: основной материал – это мягкая, напоминающая кожу искусственная замша (из микрофибры). Ремни серии Retro Style доступны в 2 цветах и 2 размерах, при этом длина каждого ремня отдельно регулируется с помощью небольшой застежки-пуговки и нескольких петелек.

Ремень выполнен из экологичных материалов. Верхний слой, как мы уже упоминали – это Menorca, искусственная замша из микроволокна на водной основе (water-based MicroSuede). Это приятный на ощупь, «дышащий», пористый материал, который также сертифицирован по OEKO-TEX® Standard 100 на безопасность при контакте с кожей: подходит даже младенцам. Материал изготавливается с помощью предварительно окрашенных суперконцентратов, поэтому не требует окраски традиционными способами, после изготовления, – в результате он не имеет неприятных запахов и обладает превосходной стойкостью цвета (4+ класс, grade 4+ color fastness), то есть не оставляет следов на светлой одежде и не обесцвечивается при длительном использовании. Наконец, при его производстве не загрязняются большие объемы воды – экологично. Под замшей находится слой, несущий на себе основную весовую нагрузку, это нейлон плотностью 600D, усиленный стекловолокном. Еще один слой из ТПЭ (синтетической резины) формирует мягкие противоскользящие бугорки подкладки. Ширина плечевой накладки составляет 3 см – оптимально для камер с небольшими и средними объективами (85/1.4, 24-70/2.8 и так далее).

Ремень использует фирменные быстросъемные крепления на камеру PGYTECH Beads (бусинки). Бусинки с тонкими, но очень прочными шнурками из плетеного материала Dyneema 18-braid устанавливаются на камеру – либо напрямую в проушины, либо через металлические кольца-адаптеры, которые идут в комплекте. Затем эти бусинки заводятся в соответствующие пазы на держателях ремня и плотно фиксируются: для того, чтобы вытащить их обратно, нужно нажать кнопку на держателе. Внешняя оплетка шнурков черная, при ее износе проступает второй желтый слой, сигнализирующий о том, что шнурок пора заменить на новый. Под этим желтым слоем находится красный сердечник, который несет на себе основную нагрузку. Максимальная нагрузка в 40 кг означает, что ремень выдерживает не только обычное ношение камеры, но и сильные рывки – например, если вы случайно зацепитесь им за что-нибудь на улице.

Быстросъемные крепления для ремней в особенности удобны в тех случаях, когда вы используете несколько камер и / или несколько ремней (плечевой, кистевой, ремни на лямки для рюкзака и так далее). Благодаря таким бусинкам вы также сможете очень быстро отцепить ремень, когда устанавливаете камеру на штатив или стабилизатор, чтобы он не мешался. Бусинки выполнены из прочного пластика, поэтому они не царапают камеру, когда она находится в сумке или рюкзаке.

Camera Shoulder Strap Air – это комфортный способ ношения камеры для тех, кому надоели неудобные стандартные ремни, идущие вместе с камерами. Он также отлично подойдет для биноклей.

Camera Shoulder Strap Air Retro Style выпускается в 2 размерах: S, 100-120 см, и L, 120-140 см. Если ваш рост больше 165 см, рекомендуем выбрать L. Обе версии можно дополнительно отрегулировать по длине.

Характеристики