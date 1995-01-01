Camera Shoulder Strap Air – новая, облегченная версия плечевого ремня от PGYTECH, которая отлично подойдет для компактных и беззеркальных камер. Ремень выполнен в довольно необычном, оригинальном стиле: плечевая накладка и толстые плетеные веревки по бокам, а длина ремня легко регулируется с помощью скользящих веревочных узлов. Выпускается в нескольких ярких расцветках и в двух вариантах длины.

Ремень выполнен из экологичных материалов. Верхний слой – плетеная ткань с несколькими вариантами орнамента (серия Artistic Style). Основной слой, несущий на себе нагрузку, выполнен из нейлона 600D, усиленного стекловолокном, ниже находится слой из ТПЭ (синтетической резины), который формирует противоскользящие бугорки подкладки. И слой, который непосредственно прилегает к телу – это мягкая искусственная замша на основе микрофибры (Menorca MicroSuede), приятный на ощупь и дышащий материал. Веревка выполнена из плетеного полиэстера. Ширина плечевой накладки составляет 3 см – оптимально для камер с небольшими и средними объективами (85/1.4, 24-70/2.8 и так далее).

Ремень использует фирменные быстросъемные крепления PGYTECH Beads (бусинки). Бусинки легко заводятся в соответствующие пазы на держателях и плотно фиксируются: для того, чтобы вытащить их обратно, нужно нажать кнопку на держателе. Шнурки для безопасности и износостойкости выполнены в несколько слоев из UHMWPE материала (СВМПЭ, сверхвысокомолекулярный полиэтилен). Внешняя оплетка черная, при ее износе проступает второй желтый слой, сигнализирующий о том, что шнурок пора заменить на новый. Под этим желтым слоем находится красный сердечник, который несет на себе основную нагрузку. Максимальная нагрузка в 90 кг означает, что камера не сорвется с ремня, даже если что-то дернет ее со значительной силой.

Быстросъемные крепления для ремней в особенности удобны в тех случаях, когда вы используете несколько камер и / или несколько ремней (плечевой, кистевой, ремни на лямки для рюкзака и так далее). Благодаря таким бусинкам вы также сможете очень быстро отцепить ремень, когда устанавливаете камеру на штатив или стабилизатор, чтобы он не мешался. Бусинки выполнены из пластика, поэтому они не царапают камеру, когда она находится в сумке или рюкзаке. Благодаря узким шнуркам бусинки совместимы с большинством камеры на рынке. В комплекте также идут металлические кольца.

Camera Shoulder Strap Air – это яркий и комфортный способ ношения камеры для тех, кому надоели скучные стандартные ремни. Он также отлично подойдет для биноклей.

Характеристики