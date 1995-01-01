Сумки PGYTECH Camera Insert разрабатывались специально для новых туристических рюкзаков OnePro Flex, но могут использоваться с рюкзаками, дорожными сумками и чемоданами других брендов. Сумки выпускаются в 4 размерах, от XS до L. Размер XS – самый маленький – подходит для ношения зеркальной или беззеркальной камеры (без батарейной ручки) с 2-3 объективами. Камера с объективом среднего размера (24-70/2.8, 24-105/4, 85/1.4) может быть установлена вертикально, что оставляет место для еще 2 объективов или объектива и вспышки. Камера с длиннофокусным объективом типа 70-200/2.8 кладется горизонтально, с ней вместе можно положить еще 1 небольшой объектив.

Сумка выполнена на стальном каркасе, поэтому всегда сохраняет свою форму. В подкладке и разделителях используется EVA пена высокой плотности: этот материал тоньше обычных уплотнителей, что дает больше полезного объема, и при этом настолько же эффективен в плане защиты от ударов. Верхний клапан закрывается на надежные молнии производства YKK.

Снаружи у сумки предусмотрена удобная ручка, в комплекте также идет регулирующийся по длине плечевой ремень. Вы можете оставить рюкзак в машине / отеле / палаточном лагере, вытащить сумку и ходить только с ней, чтобы не носить лишний груз. Сумка и молнии выполнены с защитой от брызг (но могут промокнуть при длительном нахождении под дождем). При установке в рюкзак OnePro Flex сумка фиксируется в нескольких точках, вставки идеально подогнаны под внутренние размеры рюкзака, поэтому они не болтаются и не выпадают наружу.

Чистка: Camera Insert не рекомендуется стирать, это может деформировать сумку. При загрязнении протрите сумку влажной тканью (возможно, с небольшим количеством моющего средства).

Характеристики