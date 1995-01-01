Сумки PGYTECH Camera Insert разрабатывались специально для новых туристических рюкзаков OnePro Flex, но могут использоваться с рюкзаками, дорожными сумками и чемоданами других брендов. Сумки выпускаются в 4 размерах, от XS до L. Размер L позволяет разместить внутри до 12 единиц техники. Большая высота сумки (16 см) позволяет укладывать вертикально такие модели как 24-70/2.8 или 85/1.4, длиннофокусные укладываются горизонтально. Размеры сумки позволяют разместить внутри такие объективы как 400/2.8 или 500/4 (600/4 может уже не поместиться – в зависимости от модели).

4 эластичных ремня на липучках позволяет дополнительно ограничить длинные объективы, чтобы они не выпадали самопроизвольно при открытии сумки. Сами камеры (в том числе с батарейной ручкой) тоже укладываются вертикально, поэтому вы всего вы сможете разместить внутри пару камер и до 8 объективов, в зависимости от их размера. Или же внутрь помещается 2-3 складных квадрокоптера типа DJI Mavic со всеми необходимыми аксессуарами.

Сумка выполнена на стальном каркасе, поэтому всегда сохраняет свою форму. В подкладке и разделителях используется EVA пена высокой плотности: этот материал тоньше обычных уплотнителей, что дает больше полезного объема, и при этом настолько же эффективен в плане защиты от ударов. Для доступа к технике предусмотрено два клапана: верхний открывается на всю ширину сумки и откидывается в сторону, позволяя спокойно разместить внутри весь набор оборудования, а также переставить при необходимости мягкие перегородки на липучках. Боковой клапан позволяет быстро достать камеру, когда сумка находится в рюкзаке. Оба клапана закрываются на надежные молнии производства YKK.

Снаружи у сумки предусмотрена ручка, а вот ремня у Camera Insert L в комплекте нет: предполагается, что она слишком велика и тяжела (с техникой внутри) для ношения на плечевом ремне. Сумка и молнии выполнены с защитой от брызг (но могут промокнуть при длительном нахождении под дождем). При установке в рюкзак OnePro Flex сумка фиксируется в нескольких точках, вставки идеально подогнаны под внутренние размеры рюкзака, поэтому они не болтаются и не выпадают наружу.

Чистка: Camera Insert не рекомендуется стирать, это может деформировать сумку. При загрязнении протрите сумку влажной тканью (возможно, с небольшим количеством моющего средства).

Характеристики

Размеры внешние: 45 х 29 х 17 см

45 х 29 х 17 см Размеры внутренние: 43.5 х 27 х 16 см

43.5 х 27 х 16 см Материалы: основной материал: 100% полиамид

основной материал: 100% полиамид Вместимость: 2 камеры + до 8 объективов / вспышек или 2-3 складных квадрокоптера со всеми необходимыми аксессуарами

2 камеры + до 8 объективов / вспышек или 2-3 складных квадрокоптера со всеми необходимыми аксессуарами Вес: 1 кг

1 кг Размер упаковки: 47 х 33 х 19 см

Комплектация: