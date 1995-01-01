Чехол PGYTECH Camera Cold-proof Warm Cover позволит сохранить ваши руки и камеру в тепле при съемке в морозную погоду. Чехол обеспечивает длительную работу батареи камеры при отрицательных температурах, а также предотвращает запотевание экрана, объектива и других компонентов камеры, когда вы выходите с ней на мороз из теплого помещения. В качестве наполнителя используется натуральный высококачественный утиный пух, коэффициент заполнения (Fill Power) составляет 650+. Износостойкий полиэстер с водоотталкивающей пропиткой обеспечивает защиту от влаги на уровне IPx4 (защита от брызг воды, падающих с любого направления).

Чехол накидывается на камеру сверху вниз, затем нижняя часть застегивается на молнию, весь процесс занимает буквально несколько секунд. Два рукава на эластичных затяжках обеспечивают доступ к органам управления, а широкое прозрачное окно из полиэфира обеспечивает прекрасную видимость экрана камеры. Чехол можно использовать вместе со штативом, а также с ремнями PGYTECH. Если вы хотите оставить камеру для длительной самостоятельной съемки со штатива (например, для создания цейтраферных видео), оба рукава плотно затягиваются для сохранения тепла. Рукав для объектива также плотно подгоняется под размер вашей оптики.

Согревающий чехол для камеры PGYTECH будет полезен для фотографов-пейзажистов, фотографов, снимающих зимние виды спорта и дикую природу, он также хорошо подойдет для длительной интервальной съемки со штатива и астрофотографии в холодную погоду. Камера сможет проработать дольше, а также будет надежно защищена от осадков.

Совместимость: чехол совместим с зеркальными и беззеркальными камерами с объективами длиной до 150 мм. Для более длинных объективов предусмотрена комплектация Telephoto с отдельным чехлом, который может укутать объективы длиной до 45 см.

* при длительной работе с камерой прозрачное окно может запотевать. Это происходит из-за испарения влаги с кожи ваших рук. Используйте средства против запотевания.

Характеристики