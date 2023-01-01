Описание

Крепление PGYTECH Arca-Type Quick Release Clamp & Plate позволяет быстро устанавливать и снимать камеру с различных держателей: штативов, моноподов, стабилизаторов, слайдеров и других платформ. Нижняя часть выполнена по стандарту Arca Swiss, а также имеет штативную резьбу 1/4" и 3/8" (установлен переходник). Квадратная форма верхней площадки позволяет устанавливать камеру прямо, боком или назад. Верхняя площадка фиксируется с помощью монетки или шестигранного ключа (в комплекте). Специальная шайба предотвращает самопроизвольное раскручивание винта.

Для установки камеры просто сверху вниз до щелчка, а затем сместите боковой ползунок в положение «замок закрыт». Для снятия камеры – сдвиньте ползунок в обратную сторону и нажмите на него.