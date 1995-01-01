Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Крепление с быстросъемной площадкой PGYTECH Arca-Type Quick Release Clamp & Plate

  • Arca-Type Quick Release Clamp & Plate
  • Arca-Type Quick Release Clamp & Plate
  • Arca-Type Quick Release Clamp & Plate
  • Arca-Type Quick Release Clamp & Plate
  • Arca-Type Quick Release Clamp & Plate
  • Arca-Type Quick Release Clamp & Plate
  • Arca-Type Quick Release Clamp & Plate
  • Arca-Type Quick Release Clamp & Plate
  • Arca-Type Quick Release Clamp & Plate
  • Arca-Type Quick Release Clamp & Plate
  • Arca-Type Quick Release Clamp & Plate
  • Arca-Type Quick Release Clamp & Plate
  • Arca-Type Quick Release Clamp & Plate
Код товара:УТ-00066009
Артикул:P-CG-050

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Крепление PGYTECH Arca-Type Quick Release Clamp & Plate позволяет быстро устанавливать и снимать камеру с различных держателей: штативов, моноподов, стабилизаторов, слайдеров и других платформ. Нижняя часть выполнена по стандарту Arca Swiss, а также имеет штативную резьбу 1/4" и 3/8" (установлен переходник). Квадратная форма верхней площадки позволяет устанавливать камеру прямо, боком или назад. Верхняя площадка фиксируется с помощью монетки или шестигранного ключа (в комплекте). Специальная шайба предотвращает самопроизвольное раскручивание винта.

Для установки камеры просто сверху вниз до щелчка, а затем сместите боковой ползунок в положение «замок закрыт». Для снятия камеры – сдвиньте ползунок в обратную сторону и нажмите на него.

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры: 55 х 38 х 17.5 мм
  • Вес: 55 г