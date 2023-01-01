Крепление с быстросъемной площадкой PGYTECH Arca-Type Quick Release Clamp & Plate
Код товара : УТ-00066009
Артикул : P-CG-050
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.095
Описание
Крепление PGYTECH Arca-Type Quick Release Clamp & Plate позволяет быстро устанавливать и снимать камеру с различных держателей: штативов, моноподов, стабилизаторов, слайдеров и других платформ. Нижняя часть выполнена по стандарту Arca Swiss, а также имеет штативную резьбу 1/4" и 3/8" (установлен переходник). Квадратная форма верхней площадки позволяет устанавливать камеру прямо, боком или назад. Верхняя площадка фиксируется с помощью монетки или шестигранного ключа (в комплекте). Специальная шайба предотвращает самопроизвольное раскручивание винта.
Для установки камеры просто сверху вниз до щелчка, а затем сместите боковой ползунок в положение «замок закрыт». Для снятия камеры – сдвиньте ползунок в обратную сторону и нажмите на него.
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 55 х 38 х 17.5 мм
- Вес: 55 г