Крепление-присоска для экшен-камер, телефонов, небольших осветителей и других аксессуаров весом до 300 г. В комплекте само крепление со встроенным шарнирным кронштейном, вращающимся на 360°, адаптер со стандартным «гребешком» GoPro, адаптер с винтом 1/4", шестигранный ключ, инструкция.

Подходит для крепления на сухих, чистых и гладких поверхностях, таких как стекло, эмалированный металл, глянцевый пластик. Не подходит для пористых, шершавых, неровных поверхностей. Всегда используйте страховочные ремешки для безопасности, а также проверяйте прочность крепления каждые 2 часа.

Быстросъемная конструкция с башмаком и замком-фиксатором позволяет устанавливать и снимать камеры буквально за пару секунд. Благодаря шарнирному кронштейну вы можете свободно настроить положение камеры. Для установки телефона необходимо отдельно приобрести держатель-зажим (не входит в комплект).