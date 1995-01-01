Присоска PGYTECH CapLock Action Camera Suction Cup для экшн-камер
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Характеристики
Описание
Крепление-присоска для экшен-камер, телефонов, небольших осветителей и других аксессуаров весом до 300 г. В комплекте само крепление со встроенным шарнирным кронштейном, вращающимся на 360°, адаптер со стандартным «гребешком» GoPro, адаптер с винтом 1/4", шестигранный ключ, инструкция.
Подходит для крепления на сухих, чистых и гладких поверхностях, таких как стекло, эмалированный металл, глянцевый пластик. Не подходит для пористых, шершавых, неровных поверхностей. Всегда используйте страховочные ремешки для безопасности, а также проверяйте прочность крепления каждые 2 часа.
Быстросъемная конструкция с башмаком и замком-фиксатором позволяет устанавливать и снимать камеры буквально за пару секунд. Благодаря шарнирному кронштейну вы можете свободно настроить положение камеры. Для установки телефона необходимо отдельно приобрести держатель-зажим (не входит в комплект).
- Материалы: полиамид, термополиуретан, алюминиевый сплав, силикон
- Размеры: длина 15.5 см, диаметр 8.5 см
- Размеры упаковки: 126 х 117.5 х 67.5 мм
- Вес нетто: 170.5 г