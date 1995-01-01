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Присоска PGYTECH CapLock Action Camera Suction Cup для экшн-камер

  • Action Camera Suction Cup для экшн-камер
  • Action Camera Suction Cup для экшн-камер
  • Action Camera Suction Cup для экшн-камер
  • Action Camera Suction Cup для экшн-камер
  • Action Camera Suction Cup для экшн-камер
  • Action Camera Suction Cup для экшн-камер
  • Action Camera Suction Cup для экшн-камер
  • Action Camera Suction Cup для экшн-камер
  • Action Camera Suction Cup для экшн-камер
  • Action Camera Suction Cup для экшн-камер
  • Action Camera Suction Cup для экшн-камер
  • Action Camera Suction Cup для экшн-камер
  • Action Camera Suction Cup для экшн-камер
  • Action Camera Suction Cup для экшн-камер
  • Action Camera Suction Cup для экшн-камер
  • Action Camera Suction Cup для экшн-камер
  • Action Camera Suction Cup для экшн-камер
Код товара:УТ-00069319
Артикул:P-GM-223

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Крепление-присоска для экшен-камер, телефонов, небольших осветителей и других аксессуаров весом до 300 г. В комплекте само крепление со встроенным шарнирным кронштейном, вращающимся на 360°, адаптер со стандартным «гребешком» GoPro, адаптер с винтом 1/4", шестигранный ключ, инструкция.

Подходит для крепления на сухих, чистых и гладких поверхностях, таких как стекло, эмалированный металл, глянцевый пластик. Не подходит для пористых, шершавых, неровных поверхностей. Всегда используйте страховочные ремешки для безопасности, а также проверяйте прочность крепления каждые 2 часа.

Быстросъемная конструкция с башмаком и замком-фиксатором позволяет устанавливать и снимать камеры буквально за пару секунд. Благодаря шарнирному кронштейну вы можете свободно настроить положение камеры. Для установки телефона необходимо отдельно приобрести держатель-зажим (не входит в комплект).

  • Материалы: полиамид, термополиуретан, алюминиевый сплав, силикон
  • Размеры: длина 15.5 см, диаметр 8.5 см
  • Размеры упаковки: 126 х 117.5 х 67.5 мм
  • Вес нетто: 170.5 г