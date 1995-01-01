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Крепление PGYTECH Action Camera Strap Holder, на лямку рюкзака

  • Action Camera Strap Holder, на лямку рюкзака
  • Action Camera Strap Holder, на лямку рюкзака
  • Action Camera Strap Holder, на лямку рюкзака
  • Action Camera Strap Holder, на лямку рюкзака
  • Action Camera Strap Holder, на лямку рюкзака
  • Action Camera Strap Holder, на лямку рюкзака
  • Action Camera Strap Holder, на лямку рюкзака
  • Action Camera Strap Holder, на лямку рюкзака
  • Action Camera Strap Holder, на лямку рюкзака
  • Action Camera Strap Holder, на лямку рюкзака
  • Action Camera Strap Holder, на лямку рюкзака
Код товара:УТ-00076303
Артикул:P-18C-019

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Простое металлическое крепление, которое быстро пристегивается на лямку рюкзака для съемки POV-видео, а ваши руки остаются свободными. Обеспечивает полный эффект погружения. Хорошо подходит для записи ваших путешествий и прогулок по интересным местам с полным эффектом погружения. Подходит практически для любых лямок, включая широкие и толстые. Гребешковое крепление для экшн-камер типа GoPro вращается на все 360°, что позволяет записывать как горизонтальные, так и вертикальные ролики.

В комплекте: крепление и 2 шпильки для быстрой фиксации камеры.

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры: 91.7 x 46.2 x 38.3 мм