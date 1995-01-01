Простое металлическое крепление, которое быстро пристегивается на лямку рюкзака для съемки POV-видео, а ваши руки остаются свободными. Обеспечивает полный эффект погружения. Хорошо подходит для записи ваших путешествий и прогулок по интересным местам с полным эффектом погружения. Подходит практически для любых лямок, включая широкие и толстые. Гребешковое крепление для экшн-камер типа GoPro вращается на все 360°, что позволяет записывать как горизонтальные, так и вертикальные ролики.

В комплекте: крепление и 2 шпильки для быстрой фиксации камеры.