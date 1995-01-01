Крепление PGYTECH Action Camera Strap Holder, на лямку рюкзака
Код товара:УТ-00076303
Артикул:P-18C-019
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараКрепление
Описание
Простое металлическое крепление, которое быстро пристегивается на лямку рюкзака для съемки POV-видео, а ваши руки остаются свободными. Обеспечивает полный эффект погружения. Хорошо подходит для записи ваших путешествий и прогулок по интересным местам с полным эффектом погружения. Подходит практически для любых лямок, включая широкие и толстые. Гребешковое крепление для экшн-камер типа GoPro вращается на все 360°, что позволяет записывать как горизонтальные, так и вертикальные ролики.
В комплекте: крепление и 2 шпильки для быстрой фиксации камеры.
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 91.7 x 46.2 x 38.3 мм