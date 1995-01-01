Описание

PGYTECH 96cm Extendable Selfie Stick – алюминиевый телескопический монопод, раскладывающийся на длину до 96 см. Лучше всего подходит для 360° (VR) камер, поскольку не оснащен головкой: для использований с телефонами или с камерами типа GoPro HERO вам потребуется докупить адаптер или шаровую головку для настройки положения камеры. Рукоятка прорезинена для удобства захвата в руке, а в ее основании предусмотрено резьбовое гнездо 1/4", позволяющее закрепить монопод на какой-либо держатель (зажим, присоску). Выдерживает нагрузку до 350 г. В сложенном виде легко убирается в сумку или карман куртки: длина 21 см.

При использовании с камерами Insta360 монопод автоматически удаляется из видеоряда самой камерой.