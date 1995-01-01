Описание

Бескомпромиссная защита от воды, ударов, пыли и мороза

Новая компактная и легкая WG-90 гарантирует исключительную надежность и функциональность даже в суровых условиях. Там, где обычную камеру лучше спрятать подальше от непогоды, WG-90 будет надежным помощником. Она не боится погружения на глубину 14 метров, падений с 1,6 метров и морозов до -10°C.

Отправляйтесь навстречу любым приключениям с надёжной камерой PENTAX WG-90

Сверхпрочная конструкция корпуса камеры выдерживает падение с высоты 1,6 м и обеспечивает ударопрочность при воздействии нагрузки до 100 кгс. Герметичность камеры соответствует классу IPX 8 или JIS 8. Это позволяет вести съёмку на глубине 14 метров в течение 2 часов. Уровень пыленепроницаемости самый высокий и соответствует классу IP6X или JIS 6. Камера защищена от мороза и способна вести съёмку при температуре до -10°C. Благодаря такой сверхпрочной конструкции WG-90 великолепно и надежно работает даже в суровых условиях.

* Емкость аккумулятора может снижаться при понижении температуры окружающей среды, что приводит к уменьшению количества снимков, которые можно сделать одной полностью заряженной батареей.

ЖК-дисплей для съёмки при солнечном свете

2,7-дюймовый ЖК- дисплей с соотношением сторон 16:9 и примерно 230 000 точек покрыт усовершенствованным антибликовым покрытием. На нём удобно просматривать фотографии и делать новые снимки как на солнце, так и под водой. Режим настройки Outdoor View позволяет менять уровень яркости монитора для улучшения видимости изображения на экране в соответствии с условиями окружающего освещения — будь то съёмка на открытом воздухе при ярком солнечном свете или ночная съёмка. Уровень яркости можно повышать или понижать на две ступени.

Исключительное качество изображения

WG-90 оснащен высокоскоростным CMOS-сенсором с обратной подсветкой и разрешением 16 Мп. В сочетании со сверхскоростным процессором это позволяет получать четкие изображения с высоким разрешением, широким динамическим диапазоном и низким уровнем шума при высоких значениях ISO. Диапазон чувствительности камеры от ISO 125 до ISO 6400. Новая технология сверхразрешения позволяет получать более чёткие, чистые и реалистичные изображения, что особенно актуально для подводной съёмки. Новый режим ночной съёмки с рук без дрожания создаёт невероятно резкие снимки при сложных условиях освещения, автоматически склеивая изображение из нескольких кадров.

Широкоугольный объектив 28 мм с 5-кратным оптическим зумом

WG-90 оснащен объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 28 мм (в формате 35 мм), идеальным для захватывающих пейзажей, динамичных сюжетов уличной фотографии, групповых портретов и подводной съёмки. 5-кратный оптический зум позволяет снимать удалённые объекты с эквивалентным фокусным расстоянием до 140 мм. А благодаря цифровому зуму с функцией интеллектуального увеличения эквивалентное фокусное расстояние доходит до 1008 мм, таким образом общий диапазон увеличения составит приблизительно 36 раз.

25 сюжетных режимов для разных типов сцен и объектов съёмки

WG-90 позволяет выбрать оптимальный режим съёмки из 25 вариантов. В пейзажном режиме камера «проявляет» яркость зелени деревьев и синевы неба, а в «Подводном мире» гасит голубоватый тон воды, чтобы показать естественную яркость обитателей подводного мира. Не знаете, какой выбрать – доверьтесь автоматическому режиму, который подберёт подходящие настройки в соответствии с условиями освещения.

6 режимов тонирования, аналогичных используемым в зеркальных фотокамерах PENTAX

Выберите один из шести режимов для финального редактирования фотографии в зависимости от объекта съёмки или вашего творческого замысла. Среди них: «Кросс- процесс», который имитирует уникальную технологию проявки плёнки, придающую кадру особенное тонирование; «Vibrant» с яркими и сочными цветами; и «Позитивная плёнка», создающая динамичные, высококонтрастные изображения.

Удобные инструменты для макросъёмки

Макросъёмка позволяет получать изображения мелких объектов крупным планом: например, крошечных лепестков или насекомых в мельчайших деталях. Минимальная дистанция макросъёмки – 1 см. WG-90 оснащен шестью светодиодными макро-лампочками, которые идеально расположены по окружности периметра объектива, позволяя избежать затенённых участков. В режиме макро-подсветки* доступны пять уровней интенсивности света, чтобы обеспечить идеальные условия освещения объекта. Режим цифрового микроскопа** удобен, чтобы быстро переключиться с обычной съёмки на макросъемку с использованием шести светодиодных ламп. WG-90 позволяет запечатлеть удивительные миниатюрные детали, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. В комплект с камерой входит подставка для макросъёмки, позволяющая установить WG-90 на минимальном расстоянии фокусировки в один сантиметр для длительного наблюдения и фотографии.

* Подсветка макросъёмки доступна в программном режиме, режимах видеосъёмки и репортажа.

** Максимальное увеличение в комбинации оптического и цифрового зума составит 6,6 раз при размере изображения 2 Мп, или 1,8 раз только с оптическим зумом при размере изображения 4Мп, 5Мп или 12 Мп.

Функция съёмки со вспышкой и без одним нажатием

В подводном режиме эта творческая функция пригодится при съемке подводных существ. При однократном нажатии на спуск затвора WG-90 автоматически делает два снимка — один без вспышки, а второй со вспышкой — чтобы не тратить время на подбор удачных настроек и позволить вам сосредоточиться на композиции изображения.

Интервальная съёмка для таймлапс-видео

Режим таймлапс делает серию снимков с фиксированным интервалом и автоматически создаёт из них видео. Возможные интервалы: 1, 5, 10, 30 или 60 минут. В режиме создания видео отдельные снимки не сохраняются, однако доступен режим интервальной съёмки с сохранением серии изображений без создания видеоклипа.

Творческие фильтры

WG-90 предлагает расширенные возможности для творческой внутрикамерной обработки. В арсенале камеры 16 фильтров с возможностью регулировать их интенсивность до 5 ступеней: Small Face / Ink Rubbing / Digital (B&W, Sepia, Toy Camera, Retro, Color, Extract Color, Color Emphasis, High Contrast, Starburst, Soft, Fish-eye, Brightness, Miniature) /HDR. К примеру, с помощью фильтра Ink Rubbing можно превратить обычную фотографию в рисунок чернилами.

Видео в формате Full HD

Снимайте видео в удобном формате. WG-90 предлагает выбор из трёх режимов видеозаписи: классическая видеосъёмка в формате Full HD (соотношение сторон 16:9, 30 кадров в секунду), высокоскоростная видеосъёмка для замедленного просмотра и подводный режим, предназначенный исключительно для записи под водой. В режимах видео Full HD и подводной съёмки доступна функция подавления дрожания Movie SR для мягких, плавных движений. Из видеороликов можно вырезать отдельные статичные кадры или фрагменты видео. Камера также оснащена разъемом HDMI (тип D) для удобного подключения и воспроизведения на телевизионном мониторе или других устройствах.

Другие творческие инструменты

WG-90 предоставляет широкий выбор инструментов для облегчения съёмки. В дополнение к таким стандартным функциям как автоспуск и совместимость с пультом дистанционного управления камера предлагает и необычные опции. Среди них: Функция захвата улыбки спускает затвор, когда в объектив попадает улыбающееся лицо; функция помощи при автопортрете мигает светодиодной лампочкой, когда объектив распознал лицо человека.

Конструкция для работы в экстремальных условиях

Оснащенный прочным корпусом с безупречной защитой от воды, пыли, мороза и ударов, WG-90 предназначен также и для надёжной и работы с высоким качеством изображения на строительных площадках. Главное не забывать протирать объектив от пыли.

Режим макроподсветки с регулируемой яркостью

Режим макроподсветки WG-90* позволяет включить шесть светодиодных ламп, расположенных по окружности корпуса объектива, и использовать их в темноте в качестве фонарика с пятью уровнями яркости. Поскольку он работает в режиме макро, им можно осветить только небольшое помещение. с пятью уровнями яркости.

* Подсветку макросъемки можно использовать в программном режиме, режимах видео и отчета.

Комплектация