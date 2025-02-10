PENTAX WG-8 идеально подойдёт для съёмки в экстремально суровых условиях: как на улице в зимнее время под дождём, так и на строительных площадках или в производственных помещениях. Класс влагозащиты JIS 8 (или IPX8) обеспечивает 2 часа непрерывной работы под водой на глубине до 20 метров, а значит съёмка под обычным дождём для неё и вовсе не проблема. Защита от грязи и пыли соответствует требованиям JIS Class 6. Камера сохраняет работоспособность при морозе до -10°C и способна выдерживать статическую нагрузку до 100 кг. WG-8 станет надёжным спутником как в сложных условиях съёмки, так и при суровых погодных условиях.

Высокое качество изображения

WG-8 оснащена КМОП-сенсором с обратной засветкой, который позволяет получить высококачественное изображение с низким уровнем шумов и высокой скоростью считывания данных. Сочетание сенсора с разрешением приблизительно 20 млн. эффективных пикселей и новейшего процессора гарантирует превосходное высококачественное изображение при съёмке с чувствительностью до ISO 6400. Более того, камера обладает инновационными функциями. В частности, функция для ночной съёмки с рук (Night Snap mode) сшивает 4 кадра в один снимок. При съёмке ночью или в темноте это помогает получить чёткий снимок, минимизируя смазы и цифровые шумы.

Видеозапись в разрешении 4K для длительной съемки высококачественных фильмов

WG-8 обеспечивает высококачественную видеосъёмку с разрешением 4K, что позволяет пользователю снимать продолжительные видеоролики с разрешением 3840 x 2160 пикселей при частоте 30 кадров в секунду (соотношение сторон кадра 16:9). В дополнение к обычному режиму Movie SR (подавление вибраций)*, она также оснащена усовершенствованным режимом Movie SR+*, создающим эффект уменьшения дрожания аналогичный тому, который можно получить при использовании стабилизатора.

* При активации Movie SR+ разрешение видео будет соответствовать формату HD или не более Full HD (1920 x 1080 пикселей). Максимальное время записи видео – 25 минут или до достижения размера файла 4Гб.

Удобное управление камерой даже в перчатках

Фотокамера WG-8 предназначена для быстрой и безупречной работы даже в суровых условиях съемки. Корпус из алюминиевой панели повышенной жесткости позволяет переключать режимы съемки простым поворотом регулятора режимов, а кнопка вертикального масштабирования упрощает управление зумированием. Кнопки управления на задней панели расположены на большом расстоянии друг от друга, что позволяет легко управлять ими даже рукой в перчатке.

Большой ЖК-монитор с диагональю 3"

PENTAX WG-8 оснащена большим 3-дюймовым ЖК-монитором с соотношением сторон 3:2 и разрешением приблизительно 1 040 000 точек. Антибликовое покрытие позволяет свести к минимуму переотражения на экране, давая возможность фотографу в любую погоду видеть резкую и чистую картинку. Функция просмотра на улице позволяет регулировать яркость экрана для контроля читаемости изображения, подстраивая уровень яркости под интенсивность внешнего освещения.

5-кратный широкоугольный зум-объектив

Благодаря 5-кратному оптическому зуму с диапазоном фокусных расстояний от 5 мм до 25 мм (в эквиваленте формата 35 мм – от 28 мм до 140 мм) PENTAX WG-8 идеально подходит для съёмки широкого спектра сюжетов: от макро (с минимальной дистанцией фокусировки 1 см) и предметной съёмки до пейзажной. Функция «умного» увеличения (Intelligent Zoom) позволяет довести кратность зума до 40,5х без существенной потери качества изображения.

Мощная кольцевая подсветка с шестью регулируемыми светодиодами

Шесть светодиодов, расположенных вокруг объектива и предназначенных для макросъемки, обеспечивают яркое и равномерное освещение всех необходимых деталей. Возможность регулировать разряд светодиодной подсветки позволяет фотографу установить подходящую выдержку при съёмке в темноте и избежать смаза изображения. Благодаря функции выбора используемых светодиодов для подсветки фотограф может активировать только горизонтально или вертикально расположенные источники света, чтобы объёмно осветить объект и подчеркнуть его фактуру и контуры.

Расширенные функции GPS и встроенный цифровой компас

Встроенный GPS-модуль WG-8 автоматически записывает данные о местоположении полученных изображений и корректирует встроенные часы в соответствии с местным временем. Этот модуль активируется одним действием и может принимать сигналы от российских спутников ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система), а также от американских спутников GPS. Функция GPS-блокировки позволяет пользователю сохранять данные GPS на снятых изображениях, используя ранее полученные данные о местоположении, что очень удобно для съёмки внутри зданий. Данные GPS, данные о направлении, полученные с помощью цифрового компаса, и Всемирное время UTC можно вывести для постоянного отображения в правом нижнем углу изображения.

Функция веб-камеры для прямой трансляции с высоким разрешением

Войдите в режим UVC (USB Video Class) и подключите камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля (входит в стандартную комплектацию) – и вы обнаружите, что теперь WG-8 работает как веб-камера* в формате Full HD со скоростью 30 кадров в секунду в режиме реального времени. Использование внешней подключённой камеры незаменимо, если во время онлайн-конференций необходимо показать детали, недоступные для встроенной камеры ноутбука. В WG-8 можно воспользоваться функцией макросъёмки или встроенной кольцевой подсветкой объектива.

* Совместимые приложения: Zoom, Skype®, Microsoft Teams®, Google, MeetTM, Cisco, WebEx®, Facebook, Messenger. Поддерживаемые операционные системы: Windows® 10, Windows® 11, macOS 11, macOS 12, MacOS13, macOS 14. Функция веб-камеры не поддерживает передачу звука. Рекомендуется использовать встроенный микрофон компьютера для аудиосвязи на онлайн-совещаниях. Для использования WG-8 на штативе требуется удлинитель TE-2 (приобретается дополнительно).

Другие функции и дополнительная информация