Описание

Бинокли серии UP отличаются компактностью, малым весом и высокой мобильностью при сохранении хороших оптических качеств. Среди всех биноклей серии PENTAX UP 8-16x21 выделяется наличием переменного оптического увеличения (зума). Все линзы бинокля имеют фирменное мультипросветление и обеспечивают высокий контраст изображения. Конструкция каждого объектива бинокля включает 2 элемента в 1 группе. Окуляр имеет 4 элемента в 3 группах.

Оптика

PENTAX UP 8-16x21 использует призму PORRO для нормализации изображения и укорочения длины объективов бинокля. Большая кратность бинокля достигается увеличением фокусного расстояния зрительных труб. Если бы призм не было, то бинокль был бы значительно длиннее, а призма, делая излом лучей, удлиняет их путь, тем самым позволяя сделать тот же оптический инструмент короче. Кроме того если бы не было призм мы видели бы изображение перевернутое горизонтально и вертикально. При таком изображении очень сложно следить за объектом наблюдения. Две призмы внутри бинокля разворачивают изображение в привычный для нас вид.

Призма PORRO делает бинокль более широким и усиливает 3D эффект картинки в бинокле за счёт большего расстояния между передними линзами бинокля. Благодаря большей бинокулярности в бинокле с PORRO призмой удобнее определять расстояние до объекта наблюдения.

При использовании PORRO призмы оптические элементы не находятся на одной оси, так что с такими биноклями нужно обращаться более бережно, чтобы не нарушить юстировку.

Бинокль с призмой PORRO благодаря типу призмы изначально даёт контрастное и резкое изображение т.к. не имеет проблем ROOF призм, которые требуют коррекции.

PENTAX UP 8-16x21 имеет гибридные асферические элементы в конструкции окуляра, что позволяет сохранить качество картинки видимое наблюдателем не только по центру, но и по краям изображения.

Система фокусировки

Фокусировка бинокля PENTAX UP 8-16x21 осуществляется центральным фокусировочным кольцом. Оно достаточно большое, и имеет рифление для того чтобы его легко было найти на ощупь, не отрываясь от окуляров.

Бинокль PENTAX UP 8-16x21 можно подстраивать под своё зрение в широком диапазоне, коррекция диоптрий +/-4 D.

С помощью кольца на одном из окуляров вы подстраиваете диоптрии для вашего глаза, а центральным кольцом, которое находится между двух зрительных труб бинокля, вы выполняете саму фокусировку на объект. Центральная фокусировка - очень точный и удобный тип фокусировки, который даёт возможность наводиться для бинокля PENTAX UP 8-16x21 на объект на расстоянии от 3 м и до бесконечности. Такая минимальная дистанция фокусировки является большим преимуществом в работе.

Возможно использовать бинокль PENTAX UP 8-16x21 в очках. Для этого у бинокля окуляры являются выдвижными, имеющими промежуточные положения (стопы) для более точной индивидуальной настройки. Но бинокль имеет малый вынос выходного зрачка (14-11 мм), что менее удобно для использовании в очках. Для использования в очках рекомендуются модели с большим выносом, например, PENTAX UP 8x25 или PENTAX UP 8x25 WP.