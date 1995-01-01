Бинокль Pentax UP 8-16x21, черный
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Характеристики
Описание
PENTAX UP 8-16x21 использует призму PORRO для нормализации изображения и укорочения длины объективов бинокля. Большая кратность бинокля достигается увеличением фокусного расстояния зрительных труб. Если бы призм не было, то бинокль был бы значительно длиннее, а призма, делая излом лучей, удлиняет их путь, тем самым позволяя сделать тот же оптический инструмент короче. Кроме того если бы не было призм мы видели бы изображение перевернутое горизонтально и вертикально. При таком изображении очень сложно следить за объектом наблюдения. Две призмы внутри бинокля разворачивают изображение в привычный для нас вид.
Призма PORRO делает бинокль более широким и усиливает 3D эффект картинки в бинокле за счёт большего расстояния между передними линзами бинокля. Благодаря большей бинокулярности в бинокле с PORRO призмой удобнее определять расстояние до объекта наблюдения.
При использовании PORRO призмы оптические элементы не находятся на одной оси, так что с такими биноклями нужно обращаться более бережно, чтобы не нарушить юстировку.
Бинокль с призмой PORRO благодаря типу призмы изначально даёт контрастное и резкое изображение т.к. не имеет проблем ROOF призм, которые требуют коррекции.
PENTAX UP 8-16x21 имеет гибридные асферические элементы в конструкции окуляра, что позволяет сохранить качество картинки видимое наблюдателем не только по центру, но и по краям изображения.
Система фокусировки
Фокусировка бинокля PENTAX UP 8-16x21 осуществляется центральным фокусировочным кольцом. Оно достаточно большое, и имеет рифление для того чтобы его легко было найти на ощупь, не отрываясь от окуляров.
Бинокль PENTAX UP 8-16x21 можно подстраивать под своё зрение в широком диапазоне, коррекция диоптрий +/-4 D.
С помощью кольца на одном из окуляров вы подстраиваете диоптрии для вашего глаза, а центральным кольцом, которое находится между двух зрительных труб бинокля, вы выполняете саму фокусировку на объект. Центральная фокусировка - очень точный и удобный тип фокусировки, который даёт возможность наводиться для бинокля PENTAX UP 8-16x21 на объект на расстоянии от 3 м и до бесконечности. Такая минимальная дистанция фокусировки является большим преимуществом в работе.
Возможно использовать бинокль PENTAX UP 8-16x21 в очках. Для этого у бинокля окуляры являются выдвижными, имеющими промежуточные положения (стопы) для более точной индивидуальной настройки. Но бинокль имеет малый вынос выходного зрачка (14-11 мм), что менее удобно для использовании в очках. Для использования в очках рекомендуются модели с большим выносом, например, PENTAX UP 8x25 или PENTAX UP 8x25 WP.
Влаго и пылезащита
Бинокль PENTAX UP 8-16x21 не имеет влагозащиты, потому использовать во влажную погоду стоит с осторожностью.
Конструктив и эргономика
Бинокль PENTAX UP 8-16x21 рассчитан на пользователя, которому требуется максимальная мобильность при доступной цене и хороших оптических качествах бинокля. При своих характеристиках бинокль является отличным выбором, имея хорошую эргономику и небольшой вес.