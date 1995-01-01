Призмы из высококачественного оптического стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления используется во всех биноклях Pentax, что дает возможность получить идеально ровное и чистое изображение без затемнения (виньетирования)по краям.

Влагозащита

Влагозащищенные бинокли Pentax герметичны и имеют азотное заполнение, что помогает вести наблюдения в сложных погодных условиях. Бинокли PENTAX, защищенные от проникновения воды по 6 классу JIS, можно кратковременно погружать под воду на глубину не более 1 метра*.

* Бинокли PENTAX не предназначены для подводного использования.