Бинокль Pentax UP 10x25 WP
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Характеристики
Описание
Как бы ни сложились обстоятельства в путешествии или походе, компактный, легкий, но прочный бинокль UP 10x25 WP вас никогда не подведет. Несмотря на компактность и малый вес, корпус бинокля UP 10x25 WP имеет превосходную эргономику и идеально лежит в руке, а его герметичная конструкция и специальное резиновое покрытие гарантируют надежную защиту от проникновения влаги, пыли, песка и механических воздействий. Длинный рабочий отрезок окуляра 15 мм, выдвижные оправы и оригинальная двухосевая система регулировки межзрачкового расстояния позволяют быстро производить индивидуальную настройку бинокля и делают процесс наблюдения еще более комфортным.
Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные переотражения, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.
Призма из стекла BaK4
Призмы из высококачественного оптического стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления используется во всех биноклях Pentax, что дает возможность получить идеально ровное и чистое изображение без затемнения (виньетирования)по краям.
Влагозащита
Влагозащищенные бинокли Pentax герметичны и имеют азотное заполнение, что помогает вести наблюдения в сложных погодных условиях. Бинокли PENTAX, защищенные от проникновения воды по 6 классу JIS, можно кратковременно погружать под воду на глубину не более 1 метра*.
* Бинокли PENTAX не предназначены для подводного использования.
Асферические линзы, которые используются в конструкции окуляров биноклей, дают резкую картинку от центра и до края поля изображения. Это линзы особой формы, разработанные для сведения аберраций к минимуму.
Большой рабочий отрезок окуляра
Рабочий отрезок окуляра — это максимальное расстояние от глаза до линзы окуляра бинокля при котором глаз еще может видеть все поле изображения. Оно особенно важно для удобства пользователя — чем больше отрезок, тем наблюдение вести комфортнее. Бинокли Pentax благодаря большому рабочему отрезку окуляра обеспечивают возможность наблюдения, не прижимая бинокль к глазам, что особенно важно для тех, кто носит очки.
- Эргономичный легкий и прочный корпус с "резиновым" покрытием
- Минимальное расстояние фокусировки 1.9 м
- Удобная система диоптрийной коррекции с помощью центрального выдвижного регулятора
- Вынесенная окулярная точка и выдвижные окулярные кольца для комфортного наблюдения