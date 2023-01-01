Описание

UP 10x25 - недорогой бинокль с оригинальной, но очень эргономичной формой корпуса и отличным качеством оптики будет прекрасным выбором для самого широкого спектра наблюдений - от спортивных состязаний и дикой природы до театральных представлений. А благодаря компактным размерам, он без труда поместится в небольшом кармане или сумочке и станет вашим постоянным спутником.

Корпус UP 10x25 имеет резиновое покрытие, надежно защищающее от пыли и внешнего воздействия внутренние элементы. Благодаря этому покрытию, даже в дождливую погоду, бинокль будет прочно лежать в вашей руке. Дополнительный комфорт при наблюдениях создают выдвижные окулярные кольца и вынесенная окулярная точка. Удобное расположение органов управления позволяет легко и быстро настраивать бинокль.

Благодаря большому диаметру передней линзы 25 мм, использованию в конструкции призмы из высококачественного оптического стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления, асферических элементов и линз с многослойным просветлением бинокль обеспечивает высокое качество изображения даже в условиях пониженного освещения.

Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные переотражения, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.

Призмы из высококачественного оптического стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления используется во всех биноклях Pentax, что дает возможность получить идеально ровное и чистое изображение без затемнения (виньетирования)по краям.

Функция внутренней фокусировки значительно увеличивает надежность бинокля. Она препятствует попаданию вовнутрь пыли и влаги, оберегая сложную оптическую конструкцию от внешних воздействий.