Бинокль Pentax UP 10x25 черный
Код товара : УТ-00035355
Артикул : S0061902
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
300 г
Вес (брутто), г
0.450
Характеристики
Относительная яркость
6.3
Сумеречный фактор (максимум)
15.8
Диаметр линз, мм
25
Призма
Порро
Оптическая схема
Конструкция объектива: 2 элемента в 1 группе. Конструкция окуляра: 5 элементов в 5 группах
Диаметр выходного зрачка, мм
2.5
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
87
Угол поля зрения
5°
Описание
UP 10x25 - недорогой бинокль с оригинальной, но очень эргономичной формой корпуса и отличным качеством оптики будет прекрасным выбором для самого широкого спектра наблюдений - от спортивных состязаний и дикой природы до театральных представлений. А благодаря компактным размерам, он без труда поместится в небольшом кармане или сумочке и станет вашим постоянным спутником.
Корпус UP 10x25 имеет резиновое покрытие, надежно защищающее от пыли и внешнего воздействия внутренние элементы. Благодаря этому покрытию, даже в дождливую погоду, бинокль будет прочно лежать в вашей руке. Дополнительный комфорт при наблюдениях создают выдвижные окулярные кольца и вынесенная окулярная точка. Удобное расположение органов управления позволяет легко и быстро настраивать бинокль.
Благодаря большому диаметру передней линзы 25 мм, использованию в конструкции призмы из высококачественного оптического стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления, асферических элементов и линз с многослойным просветлением бинокль обеспечивает высокое качество изображения даже в условиях пониженного освещения.
Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные переотражения, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.
Призмы из высококачественного оптического стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления используется во всех биноклях Pentax, что дает возможность получить идеально ровное и чистое изображение без затемнения (виньетирования)по краям.
Функция внутренней фокусировки значительно увеличивает надежность бинокля. Она препятствует попаданию вовнутрь пыли и влаги, оберегая сложную оптическую конструкцию от внешних воздействий.