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Бинокль Pentax UD 9x21, зеленый

  • UD 9x21, зеленый
  • UD 9x21, зеленый
  • UD 9x21, зеленый
  • UD 9x21, зеленый
  • UD 9x21, зеленый
Код товара:УТ-00055572
Артикул:S0061813

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Миниатюрный оптический помощник для спортсмена, натуралиста, любителя экстремального отдыха. Бинокль сверхлегкий, поэтому его можно захватить с собой в любое путешествие – он займет минимум места и не обременит в дороге. Вооружившись этой моделью, вы сможете обозревать на 9-кратном увеличении природные ландшафты, следить за ходом спортивной игры, изучать экспонаты музеев и выставок. Пользоваться биноклем можно не только на улице, но и в помещении – он фокусируется уже на дистанции от 3 метров.

Оптическая система бинокля PENTAX UD 9X21 оснащена фирменным многослойным просветляющим покрытием всех поверхностей линз (как модели серий старшего класса) - для яркого и резкого изображения. Асферические линзы в конструкции окуляра гарантируют превосходную резкость и качественное изображение наблюдаемых объектов.

  • Ультракомпактный roof-бинокль в ярком дизайне
  • Асферический элемент в конструкции и фирменное многослойное просветляющее покрытие всех поверхностей линз
  • Увеличение x9
  • Минимальная дистанция фокусировки - 3 метра
  • Удобное фокусировочное кольцо
  • Противоскользящие кольца для удобной диоптрийной коррекции
  • Опционный адаптер для установки на штатив
  • Малый вес, всего 195г
  • Гарантия 30 лет