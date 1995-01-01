Бинокль Pentax UD 9x21, черный
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Характеристики
Описание
Миниатюрный оптический помощник для спортсмена, натуралиста, любителя экстремального отдыха. Бинокль сверхлегкий, поэтому его можно захватить с собой в любое путешествие – он займет минимум места и не обременит в дороге. Вооружившись этой моделью, вы сможете обозревать на 9-кратном увеличении природные ландшафты, следить за ходом спортивной игры, изучать экспонаты музеев и выставок. Пользоваться биноклем можно не только на улице, но и в помещении – он фокусируется уже на дистанции от 3 метров.
Оптическая система бинокля PENTAX UD 9X21 оснащена фирменным многослойным просветляющим покрытием всех поверхностей линз (как модели серий старшего класса) - для яркого и резкого изображения. Асферические линзы в конструкции окуляра гарантируют превосходную резкость и качественное изображение наблюдаемых объектов.
- Ультракомпактный roof-бинокль в ярком дизайне
- Асферический элемент в конструкции и фирменное многослойное просветляющее покрытие всех поверхностей линз
- Увеличение x9
- Минимальная дистанция фокусировки - 3 метра
- Удобное фокусировочное кольцо
- Противоскользящие кольца для удобной диоптрийной коррекции
- Опционный адаптер для установки на штатив
- Малый вес, всего 195г
- Гарантия 30 лет