Компактный и легкий бинокль с Roof-призмами. Хорошо подходит для путешествий, туризма, прогулок на природе: не занимает много места, всегда можно взять с собой. 10-кратное увеличение позволяет рассматривать даже небольшие объекты – например, птиц. Высокое качество биноклей PENTAX доступно всем по приемлемой цене. Оптическая система бинокля PENTAX UD 10х21 с фирменным многослойным просветляющим покрытием всех поверхностей линз (как и у модели серий старшего класса) для яркого и резкого изображения. Асферические линзы гарантирует превосходную резкость и качественное изображение наблюдаемых объектов.