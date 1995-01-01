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Бинокль Pentax UD 10x21, черный

  • UD 10x21, черный
  • UD 10x21, черный
  • UD 10x21, черный
  • UD 10x21, черный
  • UD 10x21, черный
Код товара:УТ-00071522
Артикул:S0061816

Товар не найден

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Описание
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Описание

Компактный и легкий бинокль с Roof-призмами. Хорошо подходит для путешествий, туризма, прогулок на природе: не занимает много места, всегда можно взять с собой. 10-кратное увеличение позволяет рассматривать даже небольшие объекты – например, птиц. Высокое качество биноклей PENTAX доступно всем по приемлемой цене. Оптическая система бинокля PENTAX UD 10х21 с фирменным многослойным просветляющим покрытием всех поверхностей линз (как и у модели серий старшего класса) для яркого и резкого изображения. Асферические линзы гарантирует превосходную резкость и качественное изображение наблюдаемых объектов.