Бинокль Pentax UD 10x21, черный
Код товара:УТ-00071522
Артикул:S0061816
Товар не найден
Характеристики
Диаметр линз, мм21
Кратность увеличения10
Угол поля зрения5.4
Поле зрения на расстоянии 1000 м94
Диаметр выходного зрачка, мм2.1
Относительная яркость4.4
Сумеречный фактор14.5
Минимальное расстояние фокусировки, м3
Расстояние между окулярами, мм58 - 72
Вынесенная окулярная точка, мм8.5
ПризмаRoof
Вес195 г
Комплектациябинокль, чехол, ремешок, крышки окуляров
Размеры108 x 87 x 38 мм
Описание
Компактный и легкий бинокль с Roof-призмами. Хорошо подходит для путешествий, туризма, прогулок на природе: не занимает много места, всегда можно взять с собой. 10-кратное увеличение позволяет рассматривать даже небольшие объекты – например, птиц. Высокое качество биноклей PENTAX доступно всем по приемлемой цене. Оптическая система бинокля PENTAX UD 10х21 с фирменным многослойным просветляющим покрытием всех поверхностей линз (как и у модели серий старшего класса) для яркого и резкого изображения. Асферические линзы гарантирует превосходную резкость и качественное изображение наблюдаемых объектов.