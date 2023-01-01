Описание

Классика - это то, что не подводит ни при каких обстоятельствах. В полной мере такому утверждению соответствует бинокль PENTAX SP 8x40 WP. При этом, обладая выдающимися оптическими свойствами, бинокли PENTAX классической конструкции с PORRO-призмой имеют традиционно весьма демократичную цену.

Выполненный из легкого алюминиевого сплава корпус этой модели является очень прочным, герметичным и легким. По международному стандарту влагозащищенности JIS он соответствует высокому 6 классу. Надежное резиновое покрытие корпуса защитит высококлассную оптику от несильных ударов и обеспечит надежное удержание инструмента в руках. Бинокль идеально подходит для использования во время водных прогулок и отдыха у воды, в плохую погоду и в экстремальных климатических условиях.

В оптической системе модели SP 8x40 WP сочетаются призмы из стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления и оптические элементы со специальным многослойным просветлением, а также асферика в конструкции окуляров. Это бинокль оснащен системой фокусировки, весь механизм которой находится внутри корпуса и оснащен функцией блокировки. Такая система имеет повышенную надежность, обеспечивае оперативную наводку на резкость и исключает ее случайный сбой при использовании.

Бинокль SP 8x40 WP с диаметром объектива 40 мм, является идеальным выбором для тех, кому необходим компактный, и доступный по цене высококлассный инструмент для любых видов наблюдений.

Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные переотражения, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.

Бинокль, как и любой оптический прибор, требует бережного обращения. Однако бинокль зачастую эксплуатируется в очень непростых условиях, что приводит к неизбежному загрязнению линз объектива. В этом бинокле* используется специальное защитное покрытие, выполненное с использованием нанотехнологий, которое буквально отталкивает воду, грязь и пыль. Мелкие капли не влияют на качество изображения, легко соскальзывая по поверхности, а серьезные загрязнения можно очень легко очистить.

Призмы из высококачественного оптического стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления используется во всех биноклях Pentax, что дает возможность получить идеально ровное и чистое изображение без затемнения (виньетирования) по краям.

Влагозащищенные бинокли Pentax герметичны и имеют азотное заполнение, что помогает вести наблюдения в сложных погодных условиях. Бинокли PENTAX, защищенные от проникновения воды по 6 классу JIS, можно кратковременно погружать под воду на глубину не более 1 метра*.

Бинокль не предназначен для подводного использования