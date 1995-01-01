Серия бинокля S — серия биноклей с большим диаметром линз и высокой кратностью. P — призма Porro.

Призма из стекла BAK4

Многослойное просветляющее покрытие

Прочный и легкий корпус из легкого алюминиевого сплава

Линейка S биноклей PENTAX

Бинокли серии S характеризуются большим диаметром линз при высокой кратности, что позволяет использовать их в случаях когда нужно рассматривать объекты на особенно большом расстоянии, в том числе для астрономических наблюдений. Данная модель имеет среднее увеличение 8х, но большую светосилу (большой выходной зрачок 5 мм). Все линзы бинокля имеют фирменное мультипросветление и обеспечивают высокий контраст изображения. Модель бинокля SP 8x40 отличается от своего “старшего брата” более простыми окулярами и меньшим выносом выходного зрачка. Благодаря этому бинокль более доступен по цене, но сохраняет неплохие оптические характеристики. Особенно здесь стоит отметить его светосилу т.к. сочетание средней кратности и больших передних линз оптимальный компромисс. Конструкция каждого объектива бинокля включает 2 элемента в 1 группе. Окуляр устроен более сложно, 3 элемента в 2 группах.

Оптика

PENTAX SP 8x40 использует призму PORRO для нормализации изображения и укорочения длины объективов бинокля. Большая кратность бинокля достигается увеличением фокусного расстояния зрительных труб. Если бы призм не было, то бинокль был бы значительно длиннее, а призма, делая излом лучей, удлиняет их путь, тем самым позволяя сделать тот же оптический инструмент короче. Кроме того если бы не было призм мы видели бы изображение перевернутое горизонтально и вертикально. При таком изображении очень сложно следить за объектом наблюдения. Две призмы внутри бинокля разворачивают изображение в привычный для нас вид.

Призма PORRO делает бинокль более широким и усиливает 3D эффект картинки в бинокле за счёт большего расстояния между передними линзами бинокля. Благодаря большей бинокулярности в бинокле с PORRO призмой удобнее определять расстояние до объекта наблюдения. При использовании PORRO призмы оптические элементы не находятся на одной оси, так что с такими биноклями нужно обращаться более бережно, чтобы не нарушить юстировку.

Бинокль с призмой PORRO благодаря типу призмы изначально даёт контрастное и резкое изображение т.к. не имеет проблем ROOF призм, которые требуют коррекции.

Система фокусировки

Фокусировка бинокля PENTAX SP 8x40 осуществляется центральным фокусировочным кольцом. Оно достаточно большое, и имеет рифление для того чтобы его легко было найти на ощупь, не отрываясь от окуляров. Бинокль PENTAX SP 8x40 можно подстраивать под своё зрение, коррекция диоптрий +/-3 D, что даже больше чем у его “старшего брата” модели WP. С помощью кольца на одном из окуляров вы подстраиваете диоптрии для вашего глаза, а центральным кольцом, которое находится между двух зрительных труб бинокля, вы выполняете саму фокусировку на объект. Центральная фокусировка - очень точный и удобный тип фокусировки, который даёт возможность наводиться для бинокля PENTAX SP 8x40 на объект на расстоянии от 9 м и до бесконечности. Такая минимальная дистанция фокусировки является большим преимуществом в работе.

Возможно использовать бинокль PENTAX SP 8x40 в очках. Для этого у бинокля окуляры являются выдвижными, имеющими промежуточные положения (стопы) для более точной индивидуальной настройки. Бинокль имеет небольшой вынос выходного зрачка (13 мм), так что если этот момент критичен, то удобнее будут модели SP 12x50 WP или SP 20x60 WP.

Влаго и пылезащита

Бинокль PENTAX SP 8x40, как и все модели серии S без маркировки WP не имеет влагозащиты, потому использовать во влажную погоду стоит с осторожностью.

Конструктив и эргономика

Бинокль PENTAX SP 8x40 рассчитан на пользователя, которому требуется большое увеличение при доступной цене. При своих характеристиках бинокль является отличным выбором, имея хорошую эргономику и небольшой вес. Покрытие бинокля отличается от серии Z, но тоже приятное на ощупь и защищает алюминиевый корпус от повреждений. Диоптрийная подстройка под глаза пользователя на бинокле PENTAX SP 8x40 выполняется для правого глаза. Бинокль PENTAX SP 8x40 имеет крепление под специальный штатив для биноклей с резьбой 1/4”. Штатив для биноклей позволяет работать с биноклем длительное время, например, при наблюдении за дикими животными или птицами.

Сферы использования PENTAX SP 8x40