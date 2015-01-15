Бинокль SP 16х50 имеет высокую кратность приближения, позволяющую рассмотреть наиболее удаленные объекты наблюдения при хороших условиях наблюдения. Кроме того, SP 16х50 отличает надежный прорезиненный корпус, удобный конструктив и превосходные оптические характеристики.

Проверенная временем оптическая конструкция обеспечивает получение резкого, четкого, контрастного изображения с минимальными оптическими искажениями. Фирменное многослойное просветление основных оптических элементов уменьшает световые рефлексы и блики. Простая фокусировочная система обеспечивает точную и быструю настройку, а окулярные кольца из мягкой, но плотной резины обеспечивают комфорт во время наблюдений.

Система центральной фокусировки с широким кольцом позволяет наблюдателю производить настройку фокусировки быстро и точно. А с помощью механизма диоптрийной коррекции просто и удобно корректировать изображение в зависимости от уровня зрения наблюдателя.

Учитывая большую кратность приближения, данный бинокль рекомендуется при длительных серьезных наблюдениях устанавливать на штатив или жесткую опору.

Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные переотражения, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.

Призмы из высококачественного оптического стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления используется во всех биноклях Pentax, что дает возможность получить идеально ровное и чистое изображение без затемнения (виньетирования) по краям.

Резиновое покрытие корпуса эффективно защищает внутренний механизм и оптические элементы от ударов и повреждений.