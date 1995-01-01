Классика - это то, что не подводит ни при каких обстоятельствах. В полной мере такому утверждению соответствует бинокль PENTAX SP 10x50 WP. При этом, обладая выдающимися оптическими свойствами, бинокли PENTAX классической конструкции с PORRO-призмой имеют традиционно весьма демократичную цену.

Выполненный из легкого алюминиевого сплава корпус этой модели является очень прочным, герметичным и легким. По международному стандарту влагозащищенности JIS он соответствует высокому 6 классу.* Надежное резиновое покрытие корпуса защитит высококлассную оптику от несильных ударов и обеспечит надежное удержание инструмента в руках. Бинокль идеально подходит для использования во время водных прогулок и отдыха у воды, в плохую погоду и в экстремальных климатических условиях.

В оптической системе модели SP 10x50 WP сочетаются призмы из стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления и оптические элементы со специальным многослойным просветлением, а также асферика в конструкции окуляров. Это бинокль оснащен системой фокусировки, весь механизм которой находится внутри корпуса и оснащен функцией блокировки. Такая система имеет повышенную надежность, обеспечивае оперативную наводку на резкость и исключает ее случайный сбой при использовании.

Многослойное просветление всех оптических элементов

Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные переотражения, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.

Защитное гидрофобное покрытие линз

Бинокль, как и любой оптический прибор, требует бережного обращения. Однако бинокль зачастую эксплуатируется в очень непростых условиях, что приводит к неизбежному загрязнению линз объектива. В этом бинокле* используется специальное защитное покрытие, выполненное с использованием нанотехнологий, которое буквально отталкивает воду, грязь и пыль. Мелкие капли не влияют на качество изображения, легко соскальзывая по поверхности, а серьезные загрязнения можно очень легко отчистить.

* Гидрофобное покрытие применяется в сериях ZD-ED, ZD-WP and SP-WP

Призма из стекла BaK4

Призмы из высококачественного оптического стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления используется во всех биноклях Pentax, что дает возможность получить идеально ровное и чистое изображение без затемнения (виньетирования)по краям.

Фазовое покрытие

В биноклях с roof-призмами световые лучи переотражаются несколько раз, и при каждом переотражении возможны потери или искажения света. Добавление фазового покрытия на roof-призмы эффективно корректирует возникающее при переотражении искажение фазового фронта. Эта технология обычно используется только в дорогих моделях, Pentax же применяет фазовое покрытие абсолютно во всех моделях биноклей с roof-призмой.

Влагозащита

Влагозащищенные бинокли Pentax герметичны и имеют азотное заполнение, что помогает вести наблюдения в сложных погодных условиях. Бинокли PENTAX, защищенные от проникновения воды по 6 классу JIS, можно кратковременно погружать под воду на глубину не более 1 метра*.

* Бинокли PENTAX не предназначены для подводного использования.

Асферические линзы

Асферические линзы, которые используются в конструкции окуляров биноклей, дают резкую картинку от центра и до края поля изображения. Это линзы особой формы, разработанные для сведения аберраций к минимуму.

Наполнение азотом

Азот – газ без цвета, вкуса и запаха, который содержит очень мало влаги по сравнению с воз- духом. Наполнение биноклей и зрительных труб азотом препятствует конденсации влаги на внутренних поверхностях линз в случае резких перепадов температур. А благодаря тому, что давление азота в оптических приборах чуть превышает атмосферное, внутрь не проникает пыль и прочие мелкие частицы.

Сверхнадежный корпус

Сверхнадежный корпус из легкого алюминиевого сплава надежно защищает высококлассную оптику от повреждений в самых экстремальных условиях эксплуатации. Резиновое покрытие обеспечивает дополнительную ударопрочность и возможность надежной фиксации в руках даже влажного корпуса бинокля.

Большой рабочий отрезок окуляра

Рабочий отрезок окуляра — это максимальное расстояние от глаза до линзы окуляра бинокля при котором глаз еще может видеть все поле изображения. Оно особенно важно для удобства пользователя — чем больше отрезок, тем наблюдение вести комфортнее. Бинокли Pentax благодаря большому рабочему отрезку окуляра обеспечивают возможность наблюдения, не прижимая бинокль к глазам, что особенно важно для тех, кто носит очки.

Прочие характеристики