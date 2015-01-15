Бинокль SP 10х50 имеет хорошую светосилу при умеренной кратности, оптимально подходящую для наблюдений в неблагоприятных условиях, в том числе с рук и в движении. Помимо этого, SP 10х50 отличает надежный прорезиненный корпус, удобный конструктив и превосходные оптические характеристики.

Проверенная временем оптическая конструкция обеспечивает получение резкого, четкого, контрастного изображения с минимальными оптическими искажениями. Фирменное многослойное просветление основных оптических элементов уменьшает световые рефлексы и блики. Простая фокусировочная система обеспечивает точную и быструю настройку, а окулярные кольца из мягкой, но плотной резины обеспечивают комфорт во время наблюдений.

Система центральной фокусировки с широким кольцом позволяет наблюдателю производить настройку фокусировки быстро и точно. А с помощью механизма диоптрийной коррекции просто и удобно корректировать изображение в зависимости от уровня зрения наблюдателя.

Многослойное просветление всех оптических элементов

Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные переотражения, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.



Призмы из высококачественного оптического стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления используется во всех биноклях Pentax, что дает возможность получить идеально ровное и чистое изображение без затемнения (виньетирования) по краям.

Резиновое покрытие корпуса эффективно защищает внутренний механизм и оптические элементы от ударов и повреждений.