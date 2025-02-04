Pentax SMC DA 18-270mm f/3.5-6.3 ED SDM. Объектив обладает 15х зумом и охватывает диапазон фокусных расстояний от широкоугольного до супертеле, а использование ультразвукового привода АФ обеспечивает плавную тихую фокусировку, компактность и лёгкость. Чрезвычайно широкий диапазон фокусных расстояний делает этот объектив удобным и универсальным, позволяя использовать его для различных видов съёмки, от пейзажей до спортивного репортажа, не требуя замены на другой объектив.

15х зум - сверхширокий диапазон фокусных расстояний

При использовании с цифровыми зеркальными камерами Pentax с байонетом «K», данный зум-объектив обеспечивает покрытие диапазона фокусных расстояний от широкоугольных 27,5 мм до супердлинных 414 мм в 35 мм эквиваленте. Это позволяет фотографу снимать широкий спектр сюжетов и объектов, не меняя объектив - начиная с простых видовых, повседневных снимков, портретов и заканчивая съёмкой с больших дистанций спортивных мероприятий. Новая оптическая схема, в компактном и лёгком корпусе, является ключом к достижению такого широкого диапазона зумирования, позволяя достигать оптимальных результатов.

Ультразвуковой мотор привода АФ (SDM)

Этот зум-объектив обеспечивает исключительно плавную и тихую автоматическую фокусировку, благодаря оригинальной встроенной системе привода автофокуса PENTAX SDM c ультразвуковым мотором. При использовании объектива вместе с SDM-совместимой цифровой зеркальной камерой PENTAX c байонетом «K»*, фокусировка автоматически переключается в режим SDM, обеспечивая надёжную и безупречную работу системы АФ.

** Этот объектив совместим с камерами K-5 II,K-5 II s,K-30,K-01, K-5, K-r, K-7, K-x, K-m, K20D, K200D, K100D Super и K10D (с версией прошивки 1.30 или позднее). При установке на другие модели камер, фокусировка автоматически переключится в ручной режим.

Исключительное качество изображения

Благодаря использованию двух оптических элементов со сверхнизкой дисперсией (ED), зум-объектив обеспечивает получение ярких, детализованных по всему полю кадра снимков с минимальными хроматическими аберрациями.

Другие особенности

Минимальная дистанция фокусировки составляет 0,49 м во всём диапазоне фокусных расстояний.

Скруглённая диафрагма обеспечивает мягкое, красивое размытие заднего плана и уменьшает эффект звёздочек вокруг точечных источников света.